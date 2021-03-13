人民日报：打破伊朗核问题僵局的钥匙在美方手中

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国人民日报就伊核协议最近趋势的文章全文如下：

伊朗核问题始终牵动中东地区的和平与稳定。美国特朗普政府退出伊朗核问题全面协议，奉行对伊朗“极限施压”，伊朗则应之以减少履行核领域承诺。这是伊朗核问题近年来紧张不断的基本逻辑。因此，美国改弦易辙，履行应尽的义务，是伊朗核问题全面协议重返正轨的基本前提。

拜登政府宣布愿重返伊朗核问题全面协议值得欢迎，但这不是美国给世界的恩惠。2015年7月，伊朗核问题六国在欧盟的协调下与伊朗达成全面协议，随后得到联合国安理会第2231号决议的核可。特朗普政府退出协议属背信弃义之举，不仅遭到伊朗强烈反制，也遭到世界上绝大多数国家的反对。

近来事态表明，伊朗核问题全面协议重返正轨困难重重。美国高官强调只有伊朗先纠正违反协议的错误，美国才会解除制裁，并表示美国不会简单地重返协议，还要解决伊朗地区行为等问题。伊朗显然不接受这样的逻辑。根据《反制裁战略法》，伊朗2月23日暂停履行全面保障监督协定附加议定书。法国、德国、英国认为这意味着限制国际原子能机构对伊朗核设施的核查，一度酝酿推动机构理事会决议向伊朗施压。伊核局势有再度陷入“施压—反制—施压”的恶性循环之虞。

中国在伊朗核问题上始终站在历史正确的一边，积极推动政治外交解决进程。在伊朗核问题全面协议谈判过程中，中国在铀浓缩、制裁解除和阿拉克重水堆改造等关键问题上提出弥合分歧的方案，为达成协议作出了重要贡献。在美国退出协议后，中国坚定致力于维护协议的有效性，坚持向国际原子能机构的监督核查项目提供捐款，牵头阿拉克重水堆改造项目持续取得进展，努力推动各方妥善管控履约矛盾，坚决反对特朗普政府在联合国安理会的单边霸凌行径，为局势转圜赢得了时间和空间。

随着伊核局势出现转机，中国坚持正确的解决逻辑，积极推动全面协议重返正轨。去年12月，中方在伊朗核问题外长视频会议上明确主张，美国应尽快无条件重返协议，解除所有伊朗核问题相关制裁，伊朗则完全恢复履行核领域承诺；全面协议参与方应考虑与美国召开国际会议，启动美伊恢复履约的进程。欧盟近来据此提议召开协议参与方加美国的非正式会议。中方还倡议在维护全面协议的前提下，另建海湾地区多边对话平台，解决各方的地区安全关切。此外，中国积极开展斡旋外交，推动各方抓住机遇，启动伊朗核问题全面协议重返正轨的进程。在伊朗暂停执行附加议定书后，中国积极推动各方管控分歧，与俄罗斯协作，支持国际原子能机构总干事与伊对话合作，主动做法、德、英工作，使有关争端在国际原子能机构理事会实现软着陆。

无论形势如何变化，中国始终是伊朗核问题政治外交解决进程的积极参与者、推动者和贡献者。不过，解铃还须系铃人，打破伊朗核问题僵局的钥匙在美方手中。希望美方切实拿出诚意，尽快采取行动，包括解除不合法的单边制裁，解除对第三方实体和个人的长臂管辖。与此同时，伊朗也应全面恢复履约，承担核不扩散责任。只有这样，才能实现伊朗核问题全面协议重返正轨，才能切实维护中东地区的和平与稳定。