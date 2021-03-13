第二届“德黑兰对话论坛”即将举行，扎里夫将出席

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 最近宣布，由伊朗外交部政治与国际研究中心安排的第二届“德黑兰对话论坛”将于16日在伊朗首都德黑兰举行，伊朗外交部部长扎里夫也将出席该活动。

他说，这一届(2021年) “德黑兰对话论坛”将因伊朗的疫情状况改变形式线上举行，而来自国内外的来宾也是通过网络出席论坛。

哈提卜扎德表示，伊朗等多国的几百位官员、专家学者将参加“德黑兰对话论坛”线上互动。