伊朗5000年史：从埃兰文明到伊斯兰文明，波斯帝国时期最强盛

伊朗国家通讯社（IRNA）：当今，伊朗的国土面积约164.5万平方公里，世界排名第17，但历史上的波斯帝国，全盛时期，国土面积高约达700万平方公里，包括70个民族共1800万人。

1979年，伊朗成立共和国，实行政教合一制度，官方语言为波斯语。

伊朗是文明古国，追溯伊朗的历史，埃兰（前3200年–前639年）是波斯地区最古老的文明，公元前三千二百年左右在底格里斯河东岸建国。他们和达罗毗荼人的关系十分密切，以善战的人民著称，在公元前27世纪至前六世纪期间屡次被灭及复国，最后于前639年被亚述所灭。

当埃兰文明快要结束之时，以古波斯地区为中心形成一个名为“米底（前678年 - 前550年）”的王国。

早在公元前两千年，中亚的印欧人种雅利安人的一支南迁至伊朗高原，并逐渐与土著居民融合、同化，形成了伊朗人的主体。公元前7世纪中叶，米底击败周围其它部落，建立了伊朗历史上第一个统一的国家。

公元前6世纪初，米底征服伊朗西南部的波斯部落，并攻灭新亚述帝国，领土面积最大时包括今伊朗全境及土耳其西部。他们隶属印欧语系，是雅利安人，也是第一批在伊朗高原地区定落的民族。

亚述帝国曾入侵伊朗高原，试图征服。但是亚述的入侵，促使米底各部落走向联合，从而形成了米底国家。

波斯部落最初居住在伊朗高原西南部，后经过数十年扩充疆土，

公元前550年，居鲁士大帝起兵反叛米底，推翻米底王国的统治，建立了第一个波斯帝国，开创阿契美尼德王朝。

在大流士一世（公元前522年至公元前486年）统治时期，波斯帝国国力达到鼎盛，其疆土东起葱岭、西至巴尔干半岛、北逾高加索山脉、南抵埃塞俄比亚，成为世界上第一个真正意义上的帝国。

波斯帝国在公元前492年希波战争后逐渐由鼎盛走向衰落。

公元前334年，马其顿国王亚历山大大帝东侵，征服波斯全境，进入希腊化时期（公元前330年—公元前247年），亚历山大大帝在波斯积极推行“希腊化”的殖民统治。

公元前323年，亚历山大大帝死后，他所建的帝国分裂，其部将塞琉古夺得帝国东部广大地区，并于公元前312年称王，以叙利亚为中心建立塞琉西王国（公元前312年 — 前64年），中国古称条支。

塞琉西王国全盛时，疆域包括小亚细亚、叙利亚、两河流域、波斯和中亚的部分地区。

与塞琉西王国并存过一段时间的安息王朝，又称“帕提亚帝国”（公元前247年—公元224年），建于公元前247年，开国君主为阿尔撒息。

前247年是塞琉古帝国帕提亚总督安德拉戈拉斯叛变使塞琉古帝国失去帕提亚的时候，因此阿尔沙克一世“将他的年号追溯到”塞琉古帝国失去对帕提亚的控制权的时候。

该帝国存在了470年之久，发源于现今的伊朗东北的当时叫帕提亚的地区，在米特里达梯一世（前177—前138年）统治的极盛时期包括现今小亚细亚东部、亚美尼亚、阿塞拜疆、美索不达米亚、叙利亚、伊朗高原、阿富汗、阿姆河以南的大呼罗珊和今印度河以西的巴基斯坦，与古罗马帝国隔幼发拉底河为界，首都泰西封位于美索不达米亚的塞琉西亚附近。

两个帝国之间经常战争。同时帕提亚帝国与一世纪后建立的贵霜帝国也是战事频传。帝国的美索不达米亚和都城泰西封分别在116年、164年—165年、197年—198年屡次被罗马军团攻占而国力衰竭，造成了三世纪初期的诸侯割据。

到公元226年，帕提亚帝国被萨珊波斯代替。

全盛时期的安息帝国疆域北达小亚细亚东南的幼发拉底河，东抵阿姆河。安息帝国位于罗马帝国与汉朝中国之间的丝绸之路上，成为了商贸中心，与汉朝、罗马、贵霜帝国并列为当时亚欧四大强国之一。

公元224年，帕提亚帝国的一个地方总督的儿子阿尔达希尔一世由于扩张地方势力而和帝国开始战争。经过两年的战争，推翻安息帝国并杀死国王，于226年正式建立萨珊王朝（依兰沙赫尔），首都泰西封，萨珊王朝因阿达希尔的祖父而命名。

波斯自古波斯阿契美尼德王朝之后再次统一，被认为是第二个波斯帝国。萨珊王朝多次与罗马帝国开战，曾在260年俘虏过罗马皇帝瓦勒良。但是萨珊王朝所属的美索不达米亚及其底格里斯河畔右岸的都城泰西封也在283年、297年、361年三次被罗马军队攻占。

萨珊王朝是一个高度中央集权的帝国，以琐罗亚斯德教为国教，全体人民分为教士、军人、文人、和平民四个等级。基督教中天主教一度被迫害，景教则得以发展。

由于对东罗马帝国的连年征战，萨珊王朝对臣民的税额较重，同时加强对宗教的控制，造成暴乱迭起，在629年和642年，两任皇帝遇刺，又同时受到崛起中的阿拉伯帝国的军队的攻击，帝国终于崩溃。

帕提亚帝国在632年起始被阿拉伯军队攻击，在651年灭亡后，萨珊王朝末代皇帝的儿子俾路斯曾逃到唐朝中国，请求唐高宗派兵抗击阿拉伯入侵，唐朝护送其返回今阿富汗锡斯坦一带于661年建立波斯督护府，但到663年终为阿拉伯所灭。

混乱的萨珊王朝迅速被新兴的伊斯兰教指引下的阿拉伯帝国（公元651年—公元874年）击溃（伊斯兰对波斯的征服），波斯成为阿拉伯帝国的一部分。

阿拉伯语成了通行的语言，伊斯兰教迅速取代了拜火教，各地大量兴建清真寺。

750年后，阿拔斯王朝统治阿拉伯帝国，而波斯人则在地方首府中取得了支配地位。在这期间波斯人的文化得到巨大的发展。马蒙之后，阿拔斯王朝因军事实力衰落而国势日衰，割据局面形成；期间波斯土地上先后出现塔希尔王朝、萨法尔王朝、萨曼王朝、齐亚尔王朝、阿拉菲德王朝、白益王朝、伽色尼王朝、古尔王朝、塞尔柱帝国、花剌子模。

塞尔柱乌古思人在12世纪末期失去波斯的控制权，并由来自咸海的阿姆河下游三角洲的另一伊朗语民族所建的花剌子模沙王朝所取代。

1194年，花剌子模沙王朝的阿拉乌丁摩诃末攻灭塞尔柱帝国，继而攻占伊朗高原。

1205年，阿拉乌丁摩诃末最终攻占波西斯。1212年，阿拉乌丁摩诃末攻灭喀喇汗王朝，继而统治全部中亚河中地区。

1215年，阿拉乌丁摩诃末攻灭古尔王朝。

成吉思汗于1219年率军西侵，先后征服了花剌子模、中亚细亚、亚美尼亚、阿塞拜疆等地，杀死花剌子模皇帝，掠夺大量财物后撤回蒙古本土。

1229年成吉思汗的儿子窝阔台二次侵略花剌子模，杀死皇帝后返朝。1260年，成吉思汗之孙旭烈兀再次率兵占据波斯并建立以波斯为中心的伊利汗国。此后，蒙古人逐渐接受了伊斯兰教，并任用波斯人为行政官吏。

随着伊尔汗国的逐渐衰落，当时的波斯又陷入地方封建王朝割据之中。西察合台汗国（今乌兹别克境内）的突厥族皇帝帖木儿（1336年至1405年在位）在夺取中亚地区后于1380年至1393年征服波斯全境，继而侵占伊拉克，并攻打印度。1405年帖木儿死后，他的帝国迅速瓦解，统治范围只限于中亚河中地区和波斯东部，但15世纪帖木儿帝国的文化艺术相当繁荣。

随着帖木儿王朝在波斯统治的衰落，两个由土库曼人建立的王朝开始强大，他们分别是黑羊王朝与白羊王朝，两个王朝发源于土耳其东部、阿塞拜疆以及波斯西北部地区。其中黑羊王朝在30、40年代实力较强，但随后被更为强大的白羊王朝击败，白羊王朝在乌宗·哈桑的带领下，一度统一了波斯的大部分地区。

白羊王朝时期，一个名为萨菲社团的什叶派社团在波斯西北十分活跃，这个社团的成员多为土库曼人与阿塞拜疆人。他们的首领有着古波斯贵族的头衔，趁白羊王朝动乱之际于1502年推翻其统治，建立了萨非帝国。

此后国力逐步强大，极盛时版图包括阿富汗斯坦的坎大哈、赫拉特。萨非帝国与奥斯曼帝国曾长期进行战争。

萨非帝国是伊朗历史上第一个以什叶派伊斯兰教为国教的朝代，对什叶派在波斯的发挥壮大起了重要作用。

17世纪末，萨非帝国日渐衰落。1722年，阿富汗人吉尔扎伊部落在马赫穆德的领导下，攻占萨非帝国首都伊斯法汗，并自立为波斯皇帝。

1736年，来自波斯霍拉桑地区的突厥部落首领纳迪尔率军把阿富汗人逐出波斯，并以马什哈德为首都建立阿夫沙尔王朝。经过数年战争，阿夫沙尔王朝版图一度东至阿富汗斯坦和印度北部，西至巴格达，北接里海，南濒波斯湾。

1747年，纳迪尔皇帝死后，其儿孙为争夺王位而爆发内战，各路诸侯纷纷称王，其中卡里姆汗（1749年至1779年在位）以设拉子为首都建立了赞德王朝。

经过多年战争，赞德王朝占据了除霍拉桑及以东地区以外的阿夫沙尔王朝的土地。1779年卡里姆汗死后，赞德王朝分裂。1792年和1796年，赞德王朝和阿夫沙尔王朝先后被恺加王朝所灭。

恺加王朝建于1779年，由突厥人建立，首次定都德黑兰。恺加王朝初期，西方列强加紧在伊朗的争夺。1801年俄国兼并格鲁吉亚；英国同伊朗三次战争导致伊朗割地赔款及承认阿富汗斯坦独立。

此后法国、奥地利、美国等相继强迫伊朗订立了不平等条约。19世纪下半叶，英、俄攫取了在伊采矿、筑路、设立银行、训练军队等特权。

1907年，英、俄两国相互勾结划分了在伊的势力范围：北部属俄国，南部属英国，中部为缓冲区。 之后，法国、奥地利、美国等相继强迫伊朗签订不平等条约。

伊朗虽然名义上仍是"独立"国家，但实际上处于半封建、半殖民地的地位。

从19世纪下半叶至20世纪初，随着欧洲列强的侵入，伊朗逐渐沦为半殖民地国家，社会经济衰落，封建统治专横残暴，多次发生人民起义。

1921年2月21日，礼萨·汗上校发动军事政变，占据德黑兰，1925年取得王位，建立巴列维王朝，于1935年改国名为伊朗。

1941年礼萨·汗逊位，由其子穆罕默德·礼萨·巴列维继位。巴列维执政时期，美国为了获得伊朗的石油及保持在中东的利益，大力扶持巴列维王朝，伊朗强大的军力俨然成为波斯湾地区的警察。

在1951年4月28日，伊朗伊斯兰议会以79票赞成、12票反对提名摩萨台为首相，穆罕默德·摩萨台1951年至1953年间出任民选的伊朗首相。

在英国军情六处要求下，美国中央情报局策动了一场阿贾克斯行动，成功在1953年8月19日推翻摩萨台，让巴列维国王重新上台，导致部分伊朗人不满。

1963年巴列维国王宣布施行白色革命，依照美国的蓝图来进行伊朗的农业与工业改革，例如土地改革、给予妇女选举权、森林水源收归国有、工人参加分红并限制宗教势力等措施。另外，还签下了在伊朗的美国军事人员可以享受治外法权，犯罪不受伊朗法庭审判，而是交给美国处理。

伊斯兰教宗教领袖阿亚图拉·赛义德·鲁霍拉·霍梅尼大力反对，巴列维国王逮捕了霍梅尼，最后于1964年11月4日将霍梅尼强行驱逐出境。

1979年，宗教领袖阿亚图拉霍梅尼发动伊斯兰革命，礼萨汗的儿子穆罕默德·礼萨·巴列维被迫流亡，巴列维王朝覆亡。