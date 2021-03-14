伊朗全面声讨亚足联剥夺主场权利，扬言是一场“政治勾结”

伊朗国家通讯社（IRNA）：亚足联昨天(12日)公布了世预赛40强赛八个小组改用集中赛会制后的最终比赛地。其中，第三小组原本最后四轮比赛中拥有三个主场的伊朗未能如愿获得主办权，巴林反而获得了承办机会，这令大部分的观察者感到意外。

在亚足联正式公布决定之后，伊朗足协随即向亚足联以及国际足联提出了正式的书面抗议，认为这是“国际社会对伊朗的偏见所导致的结果”。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh)就此问题表示，亚足联最近的决定是个政治性的立场，我们将使用伊方“体育外交”的潜力跟踪这件事。

与此同时，伊朗足协公共关系部门负责人阿里·贾瓦迪在接受采访时，称：伊朗足协对亚足联的决定“感到非常失望”，“阿齐兹·哈德姆(2月28日刚刚当选伊朗足协新一任主席)上任才短短数天，便将全部精力用于世预赛40强赛的主场主办工作，而且也与亚足联保持着密切的联系。

他说，但是，亚足联过去一段时间以来，总是寻找各种理由和借口，一会儿是污染问题，一会是制裁问题，一会又是其他问题，总之，他们就是采取一切可能阻止伊朗获得主办权，而将主办权授予巴林。这是非常令人失望之举。