土耳其向伊朗增加新的飞行路线

伊朗国家通讯社（IRNA）：据土耳其媒体消息，为土耳其航空公司（THY）品牌的AnadoluJet，将伊朗乌鲁米耶市加入其飞行网络，从而使国际飞行点数目增至20个。

根据土耳其航空新闻咨询公司的声明，从伊斯坦布尔Sabiha Gökçen机场起飞驶向乌鲁米耶市以及从伊朗出发的的AnadoluJet的乘客们，可前去安纳托利亚的四面八方以及通过转机方式也可到许多国际飞行点进行旅行。

伊斯坦布尔和乌鲁米耶之间的往返航班每周2天进行。