伊朗即将成为世界级燃气轮机的出口国

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗的MAPNA集团董事总经理阿巴斯·阿里·阿巴迪（Abbas Ali-Abadi）周六在为伊朗火力发电厂控股公司（TPPH）制造MGT-75燃气轮机的订单签字仪式上表示：“伊朗现在拥有设计和制造燃气轮机的知识和技术，将在全球范围内提供各种新型燃气轮机。”

“我们将很快在全球市场上推出这款燃气轮机MGT-75，无疑将获得广泛的好评，”阿里-阿巴迪补充说。

这位官员提到了这些燃气轮机的重要特征时表示，使用这些新型燃气轮机的发电厂耗水量非常低，预计为同类发电厂的耗水量的十分之一。

这位官员说，在污染很严重的地区，新型燃气轮机还可以使用氢气作为替代燃料。

阿里-阿巴迪强调：“该产品完全使用伊朗本地知识和技术在国内制造，并且绝对比国外型号便宜。”

他进一步指出，MGT-75燃气轮机是根据该国电力网络的要求设计的，效率比以前的设计提高了60%，并将输出功率提升到220MW。

MAPNA集团的负责人表示，这台燃气轮机将在电网上施加最小的波动，同时提高了该国火力发电厂的效率。

首台伊朗制造的MGT-75燃气轮机将安装在首都德黑兰的一个热电厂中。

作为伊朗最大的工程和能源企业，MAPNA集团此前曾制造过E级和F级燃气轮机，例如MGT-70，并且已用于国内发电站以及伊拉克等邻国的大型电力项目。

伊朗过去曾从国外（例如德国的西门子）进口此类设备，通过消化吸收相关技术，如今伊朗也有望成为世界上效率最高的燃气轮机顶级制造商之一。

MAPNA集团是伊朗公司的联合体，从事火力和可再生能源，石油和天然气，铁路运输，其他工业项目以及制造设备的开发和执行。该财团在提升伊朗电力行业中发挥着关键作用。它还在伊拉克，叙利亚，巴基斯坦，阿曼和印度尼西亚等其他国家的电力项目中运营。