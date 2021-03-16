联合国安理会召开叙利亚问题会议 中方呼吁各方尽早结束叙利亚危机

伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间15日，在叙利亚危机爆发十周年之际，联合国安理会举行叙利亚问题视频会议。中国呼吁各方团结起来，尽早结束叙利亚危机及叙利亚人民遭受的苦难。

联合国秘书长叙利亚问题特使吉尔·彼得森在会上进行了通报。

彼得森表示，叙利亚人十年来遭受战争之苦，但冲突各方却没有任何人遭到惩罚；尽管目前叙利亚维持着脆弱的停火，但战争乌云正在重新汇聚，各方必须立即执行安理会关于叙利亚问题的第2254号决议。

彼得森警告说，即使停火不崩溃，叙利亚人仍将面临新一个十年的绝望。

他表示，如果叙利亚政治进程得不到国际社会的支持，将不会取得很大进展，国际社会在叙利亚问题上分裂的态度造成了新的僵局。他呼吁局势相关各方要创造性地参与到政治进程中，实现叙利亚问题的解决。

中国常驻联合国副代表耿爽表示，安理会应大力推动叙利亚危机的结束，缓解叙利亚人民的苦难。他表示，叙利亚危机应坚持政治解决的大方向，应遵循联合国宪章的宗旨与原则，并加强叙利亚境内反恐合作。

耿爽还专门指出，对叙利亚的单方面制裁无助于叙利亚问题的解决，并会造成叙利亚局势进一步恶化。

中国常驻联合国副代表 耿爽：推进叙利亚政治进程，恢复叙利亚和平与安宁，需要叙利亚各方和国际社会加强对话、凝聚共识、通力合作。一味制裁、施压只会引起强烈反弹，制造更多对抗，加剧延长冲突，给当事国人民带来更多苦难，无法从根本上解决问题。

叙利亚、伊朗及土耳其代表也参加了视频会议。