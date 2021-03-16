美国对伊朗经济制裁而出口反而增加

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗工业，矿业和贸易部副部长哈米德·扎德布姆（Hamid Zadbum）表示，尽管受到制裁，伊朗在前１１个月的对外贸易额已超过６５０亿美元。

他说伊朗去年的外贸总额超410亿美元了，而今年的外贸额已达到700亿美元。

最近伊朗总统哈桑·鲁哈尼6日说，他已要求伊朗石油部采取一切必要举措，做好增加原油产量和出口量准备。

伊朗伊斯兰共和国通讯社援引鲁哈尼的话报道，伊朗石油部需要在“接下来3个月内”做好准备。