伊韩讨论扩大医疗用品贸易解冻伊朗在韩资金

伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社消息，韩国外交部16日表示，伊韩两国在线举行旨在扩大韩国—伊朗医疗用品交易的工作组会议，双方就利用伊朗在韩被冻结资产扩大医疗用品贸易等方案交换意见。
韩国外交部、保健福祉部、企划财政部、产业通商资源部等有关部门，伊朗食药局、卫生部、外交部与会。
双方检查人道主义贸易现状，并探讨将交易范围扩至医药品、医疗仪器、救护车等方案。
受美国对伊制裁影响，伊朗被禁止使用其存在韩国商业银行的韩元款项进行交易，因此韩伊两国推进扩大医疗用品贸易。
伊通社（IRNA）德黑兰03月17电 韩伊两国在线举行旨在扩大韩国—伊朗医疗用品交易的工作组会议，双方就利用伊朗在韩被冻结资产扩大医疗用品贸易等方案交换意见。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社消息，韩国外交部16日表示，伊韩两国在线举行旨在扩大韩国—伊朗医疗用品交易的工作组会议，双方就利用伊朗在韩被冻结资产扩大医疗用品贸易等方案交换意见。
韩国外交部、保健福祉部、企划财政部、产业通商资源部等有关部门，伊朗食药局、卫生部、外交部与会。
双方检查人道主义贸易现状，并探讨将交易范围扩至医药品、医疗仪器、救护车等方案。
受美国对伊制裁影响，伊朗被禁止使用其存在韩国商业银行的韩元款项进行交易，因此韩伊两国推进扩大医疗用品贸易。
伊通社（IRNA）德黑兰03月13电 伊朗外交部长扎里夫批评美国国务卿布林肯有关阻止韩国解冻伊朗资金的表态。
伊通社（IRNA）德黑兰02月24电 伊朗外长扎里夫今日与韩国外长进行了会谈。
伊通社（IRNA）德黑兰02月23电 韩国与伊朗就韩国商业银行所冻结的伊朗资产移交问题，达成了协议。
伊通社（IRNA）德黑兰02月16电 伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫呼吁日本政府解冻伊朗在日资产。
伊通社（IRNA）德黑兰02月03电 韩国外交部官员表示，韩美就被冻结的伊朗石油出口货款进行的谈判几近收尾，只剩下技术环节谈判。
伊通社（IRNA）德黑兰02月02电 伊朗外交部宣布，伊朗已允许被扣押的韩国油轮船员离开伊朗。此前，该油轮由于“多次违反海洋环境相关法律条例”，遭伊朗伊斯兰革命卫队扣押。
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