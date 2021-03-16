2021年3月17日 上午12:37
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伊韩讨论扩大医疗用品贸易解冻伊朗在韩资金

伊韩讨论扩大医疗用品贸易解冻伊朗在韩资金

伊通社（IRNA）德黑兰03月17电 韩伊两国在线举行旨在扩大韩国—伊朗医疗用品交易的工作组会议，双方就利用伊朗在韩被冻结资产扩大医疗用品贸易等方案交换意见。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社消息，韩国外交部16日表示，伊韩两国在线举行旨在扩大韩国—伊朗医疗用品交易的工作组会议，双方就利用伊朗在韩被冻结资产扩大医疗用品贸易等方案交换意见。

韩国外交部、保健福祉部、企划财政部、产业通商资源部等有关部门，伊朗食药局、卫生部、外交部与会。

双方检查人道主义贸易现状，并探讨将交易范围扩至医药品、医疗仪器、救护车等方案。

受美国对伊制裁影响，伊朗被禁止使用其存在韩国商业银行的韩元款项进行交易，因此韩伊两国推进扩大医疗用品贸易。

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