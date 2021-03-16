伊韩讨论扩大医疗用品贸易解冻伊朗在韩资金

伊通社（IRNA）德黑兰03月14电 本月21日是伊朗人民迎来伊朗历的波斯传统新年“诺鲁兹”节。伊朗人置办的年货中，有几样必备的东西其中一个是金鱼。伊朗人把金鱼当做吉祥物，这倒和中国人“年年有余”的传统暗合。“诺鲁兹”节来临伊朗北方城市拉什特(Rasht)养金鱼的市场很火！伊通社摄影师这次带您看看拉什特金鱼市场。