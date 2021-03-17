英国要猛增核弹头却大谈伊朗“核武风险”，遭伊外长批“伪君子”

伊朗国家通讯社（IRNA）：扎里夫在推文中写道：“鲍里斯·约翰逊对‘伊朗开发可行的核武器表示关切’，十分虚伪。就在同一天，他宣布英国将增加核弹头储备。与英国及其盟友不同，伊朗认为核武器和所有大规模杀伤性武器都是野蛮的，必须予以消除。”

英国政府于当地时间16日早些时候公布了脱欧后的防务、安全和外交政策的综合评估报告，计划将英国的“三叉戟”核弹头的数量从现存的180枚增加到260枚，核武器的储备规模增加44%。这标志着英国改变了奉行数十年的核不扩散计划。