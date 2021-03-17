伊朗总统鲁哈尼：明年是伊朗人民将打赢“经济战争”

伊朗国家通讯社（IRNA）：鲁哈尼今日（17日）在内阁成员和记者面前发表伊朗新年前1399年最后一次的发言说，明年年是伊朗人民在经济战方面获辉煌胜利的一年。

他说，为解除伊朗制裁目前的环境比任何时间都合适，而且美方也多次强调该国原政府就伊核协议的行为和道路是错的，并且他们自己承认对伊朗的无限施压已经失败了；他们同时愿回到其承诺的道路上；但是毫无疑问的是我们认为这方面说话不够而美方应该通过务实地行动实现其目标。

伊朗总统就疫情对伊朗人民生活的影响表示，该大流行病毒不仅对我们人民的健康方面，还针对国家的经济，生计，教育等方面也产生了负面的影响；但是我们为这面对这些危机拥有管理的计划和安排。

鲁哈尼赞扬伊朗专家社会在生产几种国产的新冠疫苗所做的努力，并说：“幸运的是在过去的一年中我们有关部门采取了良好的措施来购买疫苗和制造国产的疫苗。”

他说，我们希望明年（伊历）向伊朗人们提供国产的疫苗。

鲁哈尼补充说：“无疑的是明年我们将在控制和治疗新型冠状病毒肺炎方面经理更好的一年。但是当然，我们还需要老百姓也遵守有关的卫生规定。

他在讲话结束时谈到伊朗明年将举行的总统和国家理事会选举时说，“明年我们还将有个十分重要的工作；我们必须携手共进一起举行伊历1400年的光荣选举。”

伊朗总统强调，这次选举将维护和保证我们的革命、国家和发展之路。