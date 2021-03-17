伊朗最高国家安全委员会秘书长：核问题僵局的钥匙在美国手中

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗最高国家安全委员会秘书长阿里·沙姆哈尼（Ali Shamkhani ）周四在其推特账号写道，“除非美国为解除对伊朗的压迫性制裁采取有效的行动，否则什么都不会发生。”

他表示，“目前出现的僵局，并不是属于策略性或国内的问题，这是与西方虚伪之战略有关系的！”

最近伊朗总统鲁哈尼说，为解除伊朗制裁目前的环境比任何时间都合适，而且美方也多次强调该国原政府就伊核协议的行为和道路是错的，并且他们自己承认对伊朗的无限施压已经失败了；他们同时愿回到其承诺的道路上；但是毫无疑问的是我们认为这方面说话不够而美方应该通过务实地行动实现其目标。

与此同时，16日，中国外交部副部长马朝旭应约与美国总统伊朗事务特使马利通电话，双方就伊朗核问题深入交换意见。马朝旭表示，当前伊核局势处在关键节点。各方应共同努力，启动分步对等恢复履约的进程，推动全面协议重返正轨。有关方尽早采取一些初始步骤，有利于建立互信，有效推进上述目标。

2015年7月，伊朗和美英法俄中德等6国达成解决核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议），以全面解除联合国安理会、美国和欧盟对该国的经济和金融制裁。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务国家的次级制裁。

伊朗2019年宣布将逐步放弃在伊核协议中承担的义务，并于2020年初不再遵守对核研究、离心机和铀浓缩水平的限制。