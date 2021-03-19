伊朗外交部发言人接受中国记者采访——德黑兰回应货轮遇袭

伊朗国家通讯社（IRNA）：近来以色列就货轮在阿曼湾爆炸指责伊朗，伊朗外交部发言人哈提卜扎德在17日接受凤凰卫视记者独家采访时对此回应，目前正在调查，将会惩罚肇事者，并批评以色列为地区带来了不安。

凤凰卫视记者：最近伊朗的货轮遭到袭击，您认为背后的原因是什么？

伊朗外交部发言人 哈提卜扎德表示，这显然是破坏活动，特别是因为大家都知道，当一艘商业船在自由水域航行时，这种攻击就不应该发生，发生攻击的距离和地理位置都将事件归咎于犹太复国主义政权（以色列）。我们正在做所有调查，当然如果弄清楚是谁进行了破坏活动，我们将保留所有应对方式的选择。

凤凰卫视记者：以色列最近指责在阿曼湾的货轮爆炸是伊朗制造的，你们予以否认，您是否认为在国际水域中可能会再次发生这种问题？

伊朗外交部发言人说，他们（以色列）通过创造不安全感为自己创造安全感，他们以为可以通过指责（别人）为自己创造机会，他们以为可以通过制造恐怖主义为自己创造和平。这个地区的所有人和国家都知道这一点。我们的回答一直很明确，在涉及国家安全方面，我们绝不容忍任何人。

伊朗外交部发言人 哈提卜扎德表示，我应该告诉你，我们已经多次声明，我们寻求一个强大的地区，我们正在寻求创建一个强大的区域，在这个强大的区域中，每个人都将能够共同进步、共同发展。

哈提卜扎德强调，伊朗希望与包括沙特、阿联酋等地区国家建立友好关系，促进地区的和平和稳定。