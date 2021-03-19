伊朗外长扎里夫：美国“经济恐怖主义”完全失败了

伊朗国家通讯社（IRNA）：18日，扎里夫庆祝伊朗新年诺鲁孜节开始，并发表视频讲话。他表示，尽管华盛顿想方设法破坏伊朗，但这个中东国家克服重重障碍，展示了“坚不可不拔的韧性”。“伊朗人民能够对抗以我们获得食品和药品为目标的‘经济恐怖主义’，并勇敢地面对杀害我们科学家的‘现代国家恐怖分子’。这一切都发生在人类一个世纪以来最致命的流行病之际。”扎里夫强调，华盛顿制造的所有障碍都未能“让伊朗屈服”。

展望未来，伊朗外长重申，伊朗人不仅在生存，而且比以往任何时候都更强大、更有决心决定自己的命运。伊朗已经正式摆脱经济衰退，企业创新和工业生产引领着经济增长。“我们所有人，都应该抓住这个机会，迎接新的一天。”

最近伊朗最高国家安全委员会秘书长阿里·沙姆哈尼（Ali Shamkhani ）周四在其推特账号写道，“除非美国为解除对伊朗的压迫性制裁采取有效的行动，否则什么都不会发生。”

他表示，“目前出现的僵局，并不是属于策略性或国内的问题，这是与西方虚伪之战略有关系的！”

2015年7月，伊朗和美英法俄中德等6国达成解决核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议），以全面解除联合国安理会、美国和欧盟对该国的经济和金融制裁。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务国家的次级制裁。

伊朗2019年宣布将逐步放弃在伊核协议中承担的义务，并于2020年初不再遵守对核研究、离心机和铀浓缩水平的限制。