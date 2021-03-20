新华社：伊朗新年到 民众出行忧

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社消息，40多岁的莫尔塔扎平时在首都德黑兰开出租车。临近伊朗新年，年迈的父亲想让他回老家团聚。可新冠疫情当前，莫尔塔扎思前想后，最后决定就地过年。

他向父亲解释说，如果回家造成父亲身体出现问题，他将“永远不会原谅自己”。

伊朗卫生部长纳马基17日表示，鉴于变异毒株等风险，“我们绝对不赞同（新年）旅行”。

与莫尔塔扎相似，退休教师扎赫拉的母亲也上了年纪。因为担心影响母亲身体，她连续两年在新年期间不回家探亲。

据当地媒体报道，为了遵守防疫措施、保护家中老人，许多伊朗人取消出行，减少走亲访友。

往年，有数百万伊朗人在伊朗新年前或回到父母家中，或到里海沿岸等旅游目的地度假。去年疫情在伊朗暴发初期，里海沿岸的一些省份曾是重灾区。有分析说，伊朗新年期间的出行是导致这些旅游热门地区疫情严重的重要原因。

伊朗卫生部17日通报，伊朗境内新增确诊病例7802例，累计确诊1771115例；新增死亡病例65例，累计死亡61492例。

近年来，美国对伊朗制裁施压已重伤当地国计民生，疫情的持续肆虐更令民众疾苦雪上加霜。

艺术品设计师拉明这一年过得很糟糕。由于民众收入减少，聚会也被限制，他的客户群大幅萎缩。拉明说：“这一年主要靠积蓄度日。”

尽管困难重重，但年关将至，伊朗民众还是购买年货增加年味。在伊朗的年货市场里，金鱼的销售非常火爆。与中国人期盼“年年有余”相似，伊朗人把金鱼当作新年吉祥物。伊朗友人告诉记者，一条条金鱼，承载着他们对美好生活、国泰民安的企望。