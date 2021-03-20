波斯式“春节”诺鲁兹——充满希望的一天

伊朗国家通讯社（IRNA）：诺鲁孜节是古代波斯祆教（拜火教）节日，祆教创教者琐罗亚斯德生于公元前628年，在创教中将古代波斯历法节日加以改造，确定春分节即“新年”，波斯语称“诺鲁孜”（NOROZ）,距今至多约2500年历史。

在新年敲响钟声的时候，通常要在餐桌上摆设的七样物品：Sir大蒜、Sanjed沙枣、Serke醋、Sib苹果、Samag漆树、Sabzeh青麦苗、Samunu用麦芽 以及 面粉制成的甜食。

在伊朗，庆祝新年就是庆祝春天的到来。往往是在公历的3月下旬。过新年要隆重庆祝一周。人们涌上街头生起“篝火”又叫“夜火”然后全家人依次在“夜火“上跳来跳去，表示烧掉晦气，迎来光明，驱邪除病，幸福永存。伊朗新年除夕夜要吃七道菜，每道菜的名称都要以“S“开头的，表示吉祥。初一到初三人们走亲访友。互祝新年快乐。新年最后一天，全家出游踏青，以辟邪恶。

关于伊朗春节的最早历史记载，见于2500多年前的古波斯帝国的第一个王朝－阿契美尼德王朝，但伊朗春节究竟源于何时，可能是无法考证的了。根据历史记载，3000多年前两河流域的居民已经普遍把“诺鲁兹”作为新年来庆祝了，公元前二十世纪的巴比伦人和埃兰人就已经以各种形式庆祝“诺鲁兹”。

波斯新年在旧年最后一个星期三的晚上，要举行跳“祝火”活动，迎接新年的来临。当夜幕刚刚降落，便见大街小巷燃起一堆堆篝火。一家老小围着火堆，在朗朗笑声中跳火开始了。小伙子一马当先，奔腾跨过；少年体态轻盈，翩翩起舞，飘然渡越；老人在袅袅余烟中缓步穿行；人人口中念念有词：“黄色（指面黄肌瘦，身体萎弱）予你；红色（指红光满面，体格健壮）给我”；祈求在新的一年无病无灾，永葆健康。跳“祝火”结束后，少女们披着面纱，三三两两，结伴而行，边击银勺，边哼小曲，走邻访舍，索取糖果，名曰“讨吉利”。她们还站在阴影下或街巷拐角处，偷听过往行人的谈话，并用听到的第一句话来卜算自己明年的吉凶。

伊朗新年在除夕夜，伊朗各家的餐桌上都要摆出以波斯语字母“S”开头的七种物品，以示吉祥。这七种物品分别是沙枣、大蒜、醋、苹果、漆树、青麦苗和用麦芽、面粉制成的甜食。苹果是天堂果，象征诞生；大蒜代表健康；金银币代表财富；麦苗或象征生命力和新鲜；醋代表忍耐；调味香料和麦芽糖代表甜美的生活；而沙枣因为花很香，是爱情的象征。除了上述这七种东西外，桌上也会放彩蛋、镜子、蜡烛和金鱼。彩蛋代表种族，镜子和蜡烛有光明之意。

除此外，桌上还摆着《古兰经》、蜡烛、玫瑰香水、镜子、涂了色彩的鸡蛋、金币和一小缸金鱼。插满春天花朵的花瓶里以及风信子，干果和甜点也是7种吉祥物装饰品的一部分。这些物品是吉祥和美满的标志。根据古老的传统和信仰当每年辞旧迎新之际所有家庭成员都围坐在摆放7个吉祥物的桌子跟前。家庭成员在诵读辞旧迎新的祈祷词之后要诵读《古兰经》。然后家庭中的长者用钱或礼品作为给家庭成员的礼物。此后一家人在愉快的气氛中共进甜点，就新年的到来相互致以祝福。

初一到初三，人们走亲访友，互祝新春快乐。主人拿出各种美味甜点心和干果，款待客人。宴主或坐在茶炊旁饮茶，谈天说地，或围着一个大水烟袋轮流吸烟，欢度良辰。

郊游是“诺鲁兹”的最后一项活动。伊朗人认为，“十三”是个不吉祥的数字，所以正月十三日人们合家出游踏青，以避邪恶，大小公园和绿野，游客如云，人们尽情地享受大自然的乐趣，流连忘返。