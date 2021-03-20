中国从伊朗和委内瑞拉进口更多石油

伊朗国家通讯社（IRNA）：根据大宗商品数据公司Kpler的数据，预计3月份中国每天将从伊朗进口91.8万桶石油，这将是两年前美国对德黑兰实施全面石油禁运以来的最高数量。

这一趋势得到了其他航运跟踪机构的证实，其中一些机构认为原油交易量为每天100万桶。

最近伊朗石油部计划与大学和研究中心合作开发42个主要石油项目。

据伊朗负责工程、研究和技术事务的副石油部长Saeed Mohammadi表示，这些项目将覆盖石油部门的各个部门，包括上游、下游和石油相关行业。

他还表示，这些项目和研究合作的目的是让大学和研究机构与石油工业长期合作。

尽管受到美国的制裁，但伊朗的石油产量和出口量在最近几个月中有了显着增长，石油产品的销售创下了历史新高。伊朗石油部长比扬·南达尔·赞加内在举行的第25届伊朗石油展开幕式上致辞时，对外宣布了这些事项。

尽管自从前总统唐纳德·特朗普于2018年退出核协议以来，华盛顿采取了“极限施压”政策以及对该国采取的众多措施和努力，“尽管由于美国制裁，我们仍在石油工业史上创下了成品油出口的最高纪录” 。伊朗石油部长最近说：“如果解除制裁，我们将比以前更强大，比预期更快地重返市场。”

赞加内当时补充说：“我不担心重新获得伊朗失去的石油市场份额，石油购买者不会将局限于中国。”