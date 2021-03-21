伊朗最高领袖新年贺词：美国对伊“极限施压”政策失败

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗迎来了波斯传统新年诺鲁孜节。伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）昨日发表新年贺词时表示，在过去一年（波斯历1399年），伊朗在面对敌人狂热的“最大压力”面前，表现出应有的应对能力，以美国为首的敌人已经公开承认“最大压力”政策的失败。

阿亚图拉·哈梅内伊表示，去年伊朗经历了史无前例的特殊事件，新冠病毒的蔓延严重影响了伊朗社会的各行各业，给伊朗经济带来沉重打击。尽管美国对伊朗采取了严厉的制裁，导致伊朗进口外国资源的渠道受阻，但包括医疗人员、科研人员等在内的整个伊朗卫生系统，展现出丰富的经验和强大的能力，成功化解了种种困难，展现出非凡壮举。

此外，伊朗最高领袖表示，我们还表现出抵抗敌人“最大压力”的能力。

他表示，以美国为首的敌人意图通过“最大压力”迫使伊朗屈服。但现在，美国和欧洲国家都已明确表示，“最大压力”政策已经失败。

伊朗最高领袖强调，伊朗有决心击败该地区的敌人，伊朗始终对此抱有坚定不移的信念。

在新年贺词中，阿亚图拉·哈梅内伊将波斯新年命名为“生产、支持、消除障碍”并对伊朗国内政治、经济情况进行总结和展望，并表示在新的一年，政府应该继续支持生产，为本国经济提供必要的支持并消除发展障碍。