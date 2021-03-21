伊中两国在5G技术合作拥有广阔发展前景

伊朗国家通讯社（IRNA）：展望新的十年，2021年是新的开端，新兴科技将加速普及，物理世界与数字世界将加速融合，连接技术的运用将至关重要。未来连接将向覆盖泛在化、应用场景化、技术融合化、管理智能化方向发展，在数字化转型的“新常态”下，帮助企业发现“新商机”。

对此，市场研究机构IDC发布的《IDC FutureScape：2021年全球未来连接预测——中国启示》对中国未来连接预测如下：

- 到2024年，由于当前办公场地规划不能满足未来办公模式的网络需求，40%的中国1000强公司将重新审视办公场地及网络规划。

- 到2023年，60%的中国1000强垂直行业（如制造、物流等）企业将开展基于5G专网的应用，从而保证数据可控和安全。

与此同时，近日伊朗的蜂窝数据运营商伊朗莫斌公司（Mobinnet）在伊历前财政年度之际推出了5G商用服务。此前伊朗最大的蜂窝数据运营商伊朗移动通信公司（MCI）等有关企业宣布将推出5G商用服务。

最近伊朗国家通讯社（IRNA）社长穆罕默德·礼萨·努鲁孜·普洱（Mohammad Reza Nowrowz pour）在《伊朗报》发表的一篇文章就伊中在5G领域的合作潜力表示，伊朗和中国能在世界范围内的技术和软件领域发挥重要的作用；伊中就能与美印伙伴那样的关系一样管理其在5G技术的合作。

毫无疑问的是伊朗与中国能在“全面合作伙伴关系”的框架之内，共同推进5G通讯网络基础设施建设。

中国和伊朗都是文明古国。两国人民2000多年前便通过丝绸之路展开友好交往，结下深厚情谊。1971年建交以来，中伊关系经受住国际风云变幻考验，保持健康稳定的发展势头。双方相互理解，相互信任，患难与共。作为丝绸之路两端的重要国家，中国与伊朗的关系平稳发展，各领域合作展现出勃勃生机。

从整体上看，中国和伊朗都有一个共同愿景，即亚洲大陆的独立外交政策相互联系，共同繁荣，实现各自的潜力和在世界上的真正地位。

之前伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德的强调，“中国经济快速增长，在国际关系中的作用日益增强，中国的北斗和人民币都可以作为我们与中国新关系的一部分，为拓展新型关系打下坚实的基础。”