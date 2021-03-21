中国媒体看伊朗：在伊朗街头感受浓浓年味

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社消息，20日，记者在首都德黑兰的瓦利亚斯大街等购物街看到，店铺前人来人往，商贩高声叫卖，人们忙着置办年货。

25岁的阿米尔是卖儿童服饰的摊主。他告诉记者：“今年的生意不错。和去年相比，今年购物的人多了。”

公务员马苏德和妻子在阿米尔的摊位上给孩子买了新衣服。马苏德说：“我们很少在孩子面前讨论经济状况、新冠病毒，不愿给他们压力。诺鲁孜节对他们来说意味着糖果和新衣服，我们不应夺走他们的这些小乐趣。”

新年期间，“菲鲁兹小丑”表演是最吸引人的街头演出之一。按照传统习俗，表演者会穿上红衣服、把脸涂黑，打起手鼓、欢声歌唱，为路过的行人送上祝福。

“这是诺鲁孜节的标志，是这几天城市街头的一大快乐来源。在这个特殊时期，它能帮助我们暂时忘记现实。”德黑兰大学学生艾哈迈德说。

当前，新冠疫情仍在伊朗肆虐。伊朗卫生部20日通报，伊境内新增确诊病例7540例，累计确诊1793805例，累计死亡61724例。

疫情出现以来，许多伊朗人取消出行计划，减少走亲访友。诺鲁孜节是亲人团聚的传统节日，回不回家过年，成为摆在不少伊朗人面前的问题。

“我们可以和去年一样不去旅行，但是不会错过和长辈团聚的机会。”家庭主妇纳希德说，今年她选择回母亲家一起过年。

记者遇到纳希德时，她正在一家花店忙着采购“新年七鲜”。“七鲜”是以波斯语音节“S”开头的7种物品，象征着生机和吉祥。每逢新年，伊朗人习惯摆好“七鲜桌”，与亲人围坐一周，共同庆祝节日。

“希望疫情早点结束，明年我们可以过一个真正的诺鲁孜节。”花店老板巴克普双手捧向天空，说出了自己的心愿。