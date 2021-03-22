伊朗最高领袖发表新年讲话：美对伊的制裁是犯罪行为

伊朗国家通讯社（IRNA）：21日是伊朗新年的新一天，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）就伊朗核问题全面协议和美伊关系等热点问题发表电视讲话，重申美国一旦取消所有制裁，伊朗将立即重新履行伊核协议的承诺。

阿亚图拉·哈梅内伊在讲话中表示，美国对伊朗的制裁和经济封锁是一种犯罪行为，由于美国对伊朗食品和医疗用品的进口实施制裁，导致每天都有数千人死亡。而伊朗也在大力发展国内经济，争取最大限度地消除制裁带来的影响。

在谈到伊核协议时，他指出，美国政府此前妄图通过施加制裁来迫使伊朗让步，而目前的结果证明敌人的政策已经失败——阿亚图拉·哈梅内伊再次重申，伊朗不会退出伊核协议，而美国应该取消制裁。

伊朗最高领袖 表示， 在与伊核协议相关各方的互动中，伊朗已经表明了自己的政策，那就是伊朗不会退出伊核协议，而美国应该取消所有制裁 。一旦伊朗验证制裁措施取消 ，伊朗将立即重新履行伊核协议的承诺。

伊朗最高领袖哈梅内伊表示，以色列和美国的外国情报机构正试图破坏在该国举行的总统选举。

他在电视转播中说，“根据我们的信息，某些国家的情报部门和间谍机构，其中包括犹太复国主义政权和美国的机构……正在努力破坏公民参与选举。”

据阿亚图拉·哈梅内伊称，“它们正试图将人民引入歧途，并声称人们的选票什么也决定不了。”

他指出，外国机构为此积极利用网络空间。