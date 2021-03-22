俄外长：美国退出伊核协议表明其完全不守约

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社消息，拉夫罗夫在俄外交部网站上发布的中国媒体采访中说：“当美国退出目前人们正在试图复活的伊核协议时，它不仅停止履行其义务，它还禁止其他所有国家履行联合国安理会决议。而西方整体上把这看作是‘这有什么办法，美国就这么决定了；当然，如果它继续执行有关伊朗核计划决议，就更好，但这是客观实际。’这不是客观实际，而是极其严重违反国际法，表明该国完全不守约。”

拉夫罗夫表示希望“目前表达了回到核协议愿望的美国政府将实现自己的意图。”

2015年7月，伊朗和美英法俄中德等6国达成解决核问题的“联合全面行动计划”（即伊核协议），以全面解除联合国安理会、美国和欧盟对该国的经济和金融制裁。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务国家的次级制裁。

伊朗2019年宣布将逐步放弃在伊核协议中承担的义务，并于2020年初不再遵守对核研究、离心机和铀浓缩水平的限制。

根据伊朗议会2020年11月底通过的“解除制裁的战略措施”，如果伊核协议缔约方在2021年2月21日前仍不履行协议义务，伊朗政府必须停止执行允许国际原子能机构对伊朗核设施进行广泛核查的“附加议定书”。

美国国务卿布林肯3月10日表示，美国在德黑兰重新完全执行2015年的伊朗核协议之前不会取消对伊朗实施的制裁措施。