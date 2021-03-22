伊朗迎来波斯新年期盼经济反弹

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）在传统的新年致辞中表示，去年伊朗经历了史无前例的特殊事件，新冠病毒的蔓延严重影响了伊朗社会的各行各业，给伊朗经济带来沉重打击。尽管美国对伊朗采取了严厉的制裁，导致伊朗进口外国资源的渠道受阻，但包括医疗人员、科研人员等在内的整个伊朗卫生系统，展现出丰富的经验和强大的能力，成功化解了种种困难，展现出非凡壮举。

他表示，以美国为首的敌人意图通过“最大压力”迫使伊朗屈服。但现在，美国和欧洲国家都已明确表示，“最大压力”政策已经失败。

伊朗最高领袖强调，伊朗有决心击败该地区的敌人，伊朗始终对此抱有坚定不移的信念。

在新年贺词中，阿亚图拉·哈梅内伊将波斯新年命名为“生产、支持、消除障碍”并对伊朗国内政治、经济情况进行总结和展望，并表示在新的一年，政府应该继续支持生产，为本国经济提供必要的支持并消除发展障碍。

此外，伊朗总统鲁哈尼最近指出，尽管遇到很大困难，但国家经济还是在稳步发展。伊朗历本年度前9个月（2020年3月至2020年12月）国内生产总值同比增长2.2%。

鲁哈尼表示，实现经济增长表明国家克服了艰难的经济状况，衰退时期已经结束，目前正向经济繁荣阶段过渡。

最近伊朗政府宣布，尽管遇到很大困难，但国家经济还是在稳步发展。

伊朗政府宣布，尽管遇到很大困难，但国家经济还是在稳步发展。伊朗历本年度前9个月（2020年3月至2020年12月）国内生产总值同比增长2.2%。

根据伊朗中央银行发布的最新统计数据，伊朗历本年度前9个月，国内生产总值比去年同期增长2.2%。排除石油因素的情况下，增长1.9%。

伊朗中央银行指出，实现经济增长表明国家克服了艰难的经济状况，衰退时期已经结束，目前正向经济繁荣阶段过渡。