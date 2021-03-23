中俄外长呼吁美方尽快无条件重返伊核协议并撤销对伊单边制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，中国国务委员兼外长王毅3月22日在广西桂林与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤，双方相互通报各自对美关系近况，呼吁美停止拉"小圈子"再搞集团对抗。

据中国外交部网消息，王毅3月22日在广西桂林与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤。双方首先就共同关心的国际和地区问题进行了战略沟通，达成广泛共识。

消息称，双方相互通报了各自对美关系近况。两国外长表示，国际社会都认为美方应反思近年来其所做所为给全球和平及发展带来的损害，停止单边霸凌行径，停止干涉他国内政，停止拉"小圈子"再搞集团对抗。各国都应遵循"联合国宪章"宗旨和原则，奉行真正的多边主义，致力于国际关系民主化，接受并促进不同社会制度和发展道路国家和平共处、共同发展。

在伊朗核问题上，双方认为美国应尽快无条件重返伊核问题全面协议并撤销对伊单边制裁，同时鼓励伊朗重新全面履约，期待伊核问题全面协议继续为防止核扩散发挥应有作用。双方还提议设立地区安全对话平台，就解决地区各国安全关切汇聚新的共识。

在阿富汗问题上，双方重视包括莫斯科进程在内的各种国际努力，希望所有涉阿对话机制相互补充，形成合力，真正体现"阿人所有、阿人主导"原则，抓住机遇，加快和平和解和重建进程。

在缅甸问题上，双方对当前局势演变深表忧虑，支持缅各党各派在宪法和法律框架下找到政治解决目前危机的办法，避免再次发生流血冲突，防止外部势力乘机谋利，继续推进缅民主转型进程。

双方还就联合国改革、应对气候变化、亚太形势、叙利亚、苏丹等广泛问题协调了立场。

中国外交部表示，3月23日，双方将继续就双边关系和国际地区形势举行会谈。