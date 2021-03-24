伊朗重视王毅到访，冀促进中伊关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：据凤凰网消息，伊朗外交部发言人哈提卜扎德日前在凤凰卫视的独家专访中表示，伊朗对中国国务委员兼外交部长王毅即将访问伊朗非常欢迎和重视，并相信此次访问将进一步促进中伊关系发展。

哈提卜扎德说，应伊朗外长扎里夫的邀请，王毅将于本周五到周六访问伊朗。王毅届时将会和伊朗总统鲁哈尼、扎里夫分别举行会谈。伊朗对此次访问非常重视。

记者：“您对中国外长对伊朗的访问有什么期待？”

哈提卜扎德：“首先我们要说，欢迎尊敬的中国外长访问伊朗。他正要来访问友好国家，我们一定会为这次访问安排适当的计划，并希望这些计划能得到实施。”

哈提卜扎德说，他相信此次访问将会取得重要成果，加深两国关系。

哈提卜扎德：“我们认为这次访问是继伊朗历1394年（公历2016年），尊敬的中国国家主席访问伊朗之后的一个结点。这次访问可以作为对那次访问以及两国之间这些年来达成的所有协议的回顾，这也是伊朗外长和中国外长之间（进行）非常密切的对话的延续。无论是他们面对面对话，还是他们之间的定期往来，在这些方面这次会谈都有很重要的意义。”

王毅是自2016年中国国家主席习近平访问伊朗之后，对伊朗进行正式访问的中国最高级别官员。这次访问引起伊朗高度重视。