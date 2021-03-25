2020下半年伊朗出口12万吨开心果

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗开心果协会负责人胡赛因·雷扎伊（Hossein Rezaei）表示，最近国家最高领袖使波斯新年命名为“生产、支持、消除障碍”，我们估计在这新环境下，伊朗开心果生产和出口将明显地增加。

在新年贺词中，阿亚图拉·哈梅内伊将波斯新年命名为“生产、支持、消除障碍”并对伊朗国内政治、经济情况进行总结和展望，并表示在新的一年，政府应该继续支持生产，为本国经济提供必要的支持并消除发展障碍。

伊朗开心果协会负责人说，我们计划在世界开心果市场上发挥积极的作用并通过出口伊朗一等开心果更好地向世界介绍伊朗农业产品。

雷扎伊表示，我们通过研究在开心果出口方面的一些障碍，为解决有关的问题采取有影响力的措施，并让国内的商人从新关注出口开心果的事业。

伊朗有五宝，分别是石油、地毯、开心果、番红花、鱼子酱等。它们代表伊朗闻名世界遐迩。伊朗东南地区盛产开心果，每年八九月是开心果收获季节。伊朗开心果特点是质量上乘，颗粒大， 味道佳。

开心果的波斯语名字为“Peste”，一般人们称为“阿月浑子”（或阿月混子）。在中国明代著作《回回药方》中有记载，来自西域回回地面，这里的“回回地面”指的古代波斯国。开心果是在元代时传入中国。