伊朗地质旅游最佳目的地推荐：波斯湾上的遗珠“霍尔木兹岛”

伊朗国家通讯社（IRNA）：地质旅游是旅游行业中的一个新概念，近十年来有了大幅发展。地质旅游以地质为旅游的中心内容，是一种以地球、地貌和地质现象为对象，展开的相关调查。

伊朗霍尔木兹岛这座自然地质博物馆是波斯湾最大、最有名的盐丘之一，形成始于晚前寒武纪，大约在5000年前浮出水面。在结构上，霍尔木兹岛是蒸发岩、火成岩和沉积岩的同心结构。

在扎格罗斯南部地区，有大约130个盐丘，侵蚀作用缔造了其中美丽的景致，比如盐洞。在波斯湾地区较低层，因其重量比横向岩石轻，及更高层的重量压力，形成了一个厚达4-10km的盐床。大部分盐丘宽度大约为1-10km，其大圆顶状山脉表面通常覆盖着红色的土壤。

对霍尔木兹岛的地质和地质旅游景点的介绍中，学者分别介绍了海岸、红土矿（赭石矿）、多种多样的矿物、多样化的盐结构和色彩缤纷的土壤。

霍尔木兹岛海岸

霍尔木兹岛的南部和东部海岸，地质从低到高绵延，为岩石海滩。海浪的碰撞和侵蚀，形成了岩石下部大大小小的空洞，这些凹痕一旦形成，就会随着时间的流逝越变越大。

靠近赭石（红壤）矿的另一部分海岸被称为“红色海岸”。由于海浪的碰撞，以及这种土壤含有较多的氧化铁，这片沙滩的颜色变成了红色，景色如画。霍尔木兹岛其他地方的海滩被赤铁矿晶体覆盖，在太阳的照射下，波痕美丽而有光泽。

红土矿（赭石矿）

目前，已能在波斯湾地区的盐丘和一些岛屿见到这种矿物材料。在各种矿物中，霍尔木兹赭石矿是最重要的矿物之一。这种矿物的贮存量约为39万吨，在世界各地的产业中，矿藏质量和应用方法上都是独一无二的。

当地的原住民将这个地区的红壤称为“Gelak”，并作为香料用于不同种类的食物中。

多种多样的矿物

在岩浆岩成矿过程中，会产生各种美丽的矿物质：赤铁矿、辉石、黄铁矿、石英、石膏、磷灰石和白云石。

多样化的盐结构

由于霍尔木兹岛是一个盐丘，在海岛中部，可以看到各种形式的盐结构。

色彩缤纷的土壤

伊朗让人称奇的地质现象之一，是霍尔木兹岛上五颜六色的山。在地质学家和艺术家眼中，这座海岛不加修饰，浑然天成。

岛上的彩虹色土壤，让霍尔木兹岛在波斯湾众多岛屿中独具一格。艺术家用这片土壤绘制出的地毯，往往是独特而出众的。

伊朗伊斯兰阿萨德大学学者Abdollah Yazdi等人，以伊朗霍尔木兹岛这座自然地质博物馆为例，介绍了伊朗拥有的地质旅游资源，将研究论文发表在科研出版社英文期刊《Open Journal of Ecology》（生态学期刊）2014年8月刊上。