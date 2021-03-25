伊朗驻华大使在伊通社发表署名文章称王毅访伊具有重要意义

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华大使默罕默德·克沙瓦尔兹扎德（Mohammad Keshavarz Zadeh）在伊朗国家通讯社发表署名文章《王毅访伊具有重要意义》称，中国国务委员兼外交部长王毅将于3月24日至30日对伊朗、沙特、土耳其、阿联酋、巴林、阿曼进行访问；王毅部长在这一特殊年份访问上述国家具有重要意义。

克沙瓦尔兹扎德文章全文如下：

中国国务委员兼外交部长王毅将于3月24日至30日对伊朗、沙特、土耳其、伊朗、阿联酋、巴林、阿曼进行访问；王毅部长在这一特殊年份访问上述国家具有重要意义。

中国外长访问中东之际，中美两国之间出现明显的挑战，不少专家认为这是美中在1978建交以来的前所未有公开的面对面交锋。与此同时，王毅从美国回国之后在广西桂林与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤；而在中文中能把“桂林”这市名了解为“贵邻”！双方在其谈判中强调愿站在一起，共同应对美国的单边主义。

与此同时，3月22日，欧盟以所谓“新疆人权”问题为借口，对中国新疆有关个人和实体实施单边制裁；这是近30年以来，欧盟首次对中国实施制裁。同时，中方决定对欧方严重损害中方主权和利益、恶意传播谎言和虚假信息的10名人员和4个实体实施制裁。

在中西关系加上紧张局势的同时伊朗与中国的友谊比任何时间巩固并继续下去。这方面最典型的例子就是双方继续在国际平台的重大问题上相互坚定支持。一直以来，伊坚定支持一个中国原则，坚决反对某些势力以人权为借口干涉中国内政，同时中国在联合国安理会，国际原子能机构以及人权问题上始终支持伊朗伊斯兰共和国的立场。

尽管西方国家已削减与伊朗的贸易关系但伊朗与中国的双边贸易仍在继续下来；中国已成为伊朗十多年来的第一大贸易伙伴；中方仍然是伊朗石油的最大买家，也是我们最大的非石油出口国之一。尽管美国退出伊核协议并向伊朗实施严格的制裁和新冠病毒疫情爆发大量地减少了两国之间的贸易，但伊中的贸易交往仍然存在。尽管许多欧洲国家已暂停飞往德黑兰的航班，但伊中两国之间仍在运营航空公司，铁路和海上航线；双方愿与控制疫情的同时在这方面采取更多的措施。

伊中两国之间的友谊关系不限于经贸关系而同时还包括在内文化的其他领域；最近伊朗与中国以交换文本的方式签署了《中华人民共和国国家新闻出版署与伊朗伊斯兰共和国伊斯兰文化联络组织关于经典著作互译出版的备忘录》。这意味着中伊双方约定在未来5年内，共同翻译出版50种两国经典著作，为两国读者和人民奉献更多优秀精神文化产品。

此外，根据两国之间的协议，今年两国将举行一些特定的展会，展示彼此博物馆文物和一些文明性的作品。

王毅将于本周五到周六访问伊朗；他届时将会和伊朗总统鲁哈尼、扎里夫分别举行会谈。这次访问一定能够推动伊中战略合作伙伴关系深入发展。

王毅与扎里夫就双边以及国事务一直有着比较密切的磋商；他们将在这次访问间探讨两国长期合作的前景并讨论如何实施全面的战略伙伴关系。

另外，在伊中建交50周年之际，两国的外长还将开幕两国合作历史文献的展览；该展览将是两国庆祝半个世纪友好外交关系的一系列活动的起点。