中国商务部：中方一贯坚决反对美方对伊朗实施单边制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：25日，商务部召开新闻发布会。会上，凤凰卫视记者提问：我们关注到拜登政府已经告知北京方面将对伊朗石油实施特朗普时代的制裁，请问中方对此有何回应？如果制裁实施的话，今年1月份中国实行的《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》会否发挥作用？

商务部发言人高峰表示，我们注意到媒体的有关报道。关于报道中提到的所谓“告知”，目前我没有得到这方面的消息。

高峰指出，我想强调的是，伊核问题全面协议是联合国安理会核可的多边协议，理应得到完整、有效执行。中方一贯坚持独立自主的对外政策，坚持互相尊重主权、互不干涉内政和平等互利等国际关系基本准则，一贯坚决反对美方援引其国内法，对其他国家实施单边制裁和所谓的“长臂管辖”。中方将继续秉持公正、客观和负责任的态度，继续为维护伊核问题全面协议作出不懈努力，同时，也将坚定维护中伊正常的经贸合作和自身正当的合法权益。

高峰表示，如果有关外国法律和措施的域外适用违反国际法和国际关系基本准则，损害中国公民、法人或者其他组织的合法权益，中方将根据实际情况和有关法律规定开展相关工作，坚定维护国家主权、安全和发展利益。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，特朗普政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2020年12月3日，伊朗外交部长扎里夫当天在一场视频对话中表示，若美国和欧盟都能履行其在伊核协议中原有承诺，伊朗将会释出善意；若美国解除所有对伊制裁，伊朗则将遵守伊核协议，但重新谈判是不可能的。

扎里夫说道，“伊核协议和其他任何国际协议都不是旋转门，你并不能进来给别人施加限制，从中获益后又突然决定离开，再给伊朗人民造成2500亿美元的损失。”