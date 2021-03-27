伊朗与中国签署25年全面合作协议 涉政治、战略和经济合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国和伊朗正式签署一项为期25年的协议，其中包括政治、战略和经济合作。

伊朗外长扎里夫和中国国务委员兼外长王毅在德黑兰签署了这份文件。

伊朗最高领袖顾问、伊朗与中国战略关系特使阿里·拉里贾尼（Ali Larijani）与来访的中国国务委员兼外长王毅举行会晤，双方强调在战略全面参与的基础上扩大合作的重要性，并回顾了如何加强经济和政治联系以提升长期战略关系。

在今日的伊朗最高领袖顾问阿里·拉里贾尼与中国外长王毅会谈中,双方代表敲定两国25年的合作协议。

伊朗最高领袖顾问阿里·拉里贾尼27日早在德黑兰会见中国国务委员兼外交部长王毅，就伊中两国合作交换意见。

在两国建交50周年之际，双方回顾了这段历史，强调决心继续共同努力，深化两国战略合作关系，为双边合作开辟更加广阔的领域。

拉里贾尼和王毅就两国能把两国25年的合作协议有关文件敲定表示满意。

在谈到伊朗的外交政策时伊朗最高领袖顾问表示，“伊朗伊斯兰共和国是独立决定与其他国家的关系，我们与某些国家不同，一个电话必能改变我们的立场。”

中国外交部长也说，中国与伊朗的关系不会受到当前条件的影响，而中伊的友好关系是永久和战略性的。

早些，伊朗外长扎里夫在伊朗外交部同中国国务委员兼外长王毅共同出席纪念伊中建交50周年档案文献展开幕式。

此次展览在伊朗外交部国际研究中心大楼里举办，展出伊朗外交部和中国外交部的档案文件，包括自中华人民共和国成立至今两国签署的文件，出版的书籍以及有关的照片。