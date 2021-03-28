中外部通讯：走近伊朗——记王毅会见伊朗国家领导人

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，当地时间2021年3月27日，伊朗总统鲁哈尼在德黑兰会见中国国务委员兼外长王毅。

王毅向鲁哈尼转达习近平主席的亲切问候和新春祝愿，感谢伊方在诺鲁兹节（伊朗新年）期间给予中方热情周到接待。王毅表示，中伊全面战略伙伴关系经受住了国际风云变幻考验。无论世界局势如何变化，中方发展中伊关系的意愿都不会改变。今年是两国建交50周年，双方今天签署的全面合作计划将为推进中伊全面战略伙伴关系作出整体规划，不仅将造福两国人民，也将为维护地区和世界和平作出中伊贡献。

王毅说，中方坚定支持伊朗维护国家主权和民族尊严，支持伊朗维护自己选择的发展道路。无论过去、现在和将来，中方都反对外界对伊朗施加无理单边制裁。任何单边制裁都违反国际法，特别是基于谎言和虚假信息出台的制裁更是对人类良知的挑衅，丧失道德，不得人心。中方愿同伊方和各国人民一道，共同反对强权霸凌行径，共同维护国际公平正义，共同捍卫国际关系基本准则。

王毅指出，现在是时候认真反思外部干涉给地区形势造成的恶果，携手探寻维护地区长治久安的有效途径。中方提出实现中东安全稳定的五点倡议，核心是呼吁地区国家秉持主人翁态度，弘扬独立自主精神，摆脱地缘争夺干扰，寻求适合地区国家国情的发展道路，建立符合地区国家利益的安全架构。中方愿同地区国家一道为此努力。

鲁哈尼请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。鲁哈尼表示，伊各界都视中国为伊最重要的合作伙伴。习近平主席2016年成功访伊，推动伊中关系取得长足发展。两国全面合作计划的签署将进一步明确伊中未来合作的路线图。伊方希与中方加强抗疫合作，深化各领域互利合作，推进反恐合作。伊中两国在地区和国际问题上具有相同或相似的立场。伊方主张通过对话解决问题，希同中方就维护地区安全进一步加强协作。

鲁哈尼说，伊核全面协议是多边协议，美方恢复履行协议不应有任何前提，并应首先采取行动。伊方赞赏中方为维护全面协议发挥的重要作用，愿同中方加强沟通协调。

王毅表示，伊核问题全面协议是经过艰苦努力达成的重要多边主义成果。美国前政府单方面退出伊核协议开创了不遵守国际协议的恶劣先例，受到国际社会一致谴责。美新政府希望返回全面协议，我们表示欢迎。中方认为维护全面协议就是维护多边主义，就是维护联合国安理会权威。全面协议不是旋转门，不能想离就离、想回就回。美方应反思退出全面协议对地区和平和国际稳定造成的伤害，反思自己对相关国家造成的损失。尽快撤销对伊单边制裁，取消针对包括中国在内的长臂管辖措施。

同日，王毅还会见了伊朗最高领袖顾问拉里贾尼，并同伊朗外长扎里夫举行会谈。

王毅会见伊朗最高领袖顾问拉里贾尼

当地时间2021年3月27日，中国国务委员兼外长王毅在德黑兰会见伊朗最高领袖顾问拉里贾尼。

王毅表示，中伊是传统友好伙伴。中方始终从战略高度和长远角度看待和处理两国关系。无论国际地区形势如何变化，中方都将坚定不移奉行对伊友好政策。今年是两国建交50周年，中伊关系站在新的历史起点上。中方愿同伊方一道，以两国建交50周年为契机，不断开辟两国合作新领域，造福两国人民，同时也为世界和平与发展作出积极贡献。

王毅说，2016年1月，中伊就建立全面战略伙伴关系发表联合声明，双方同意达成一份全面合作计划。今天我同扎里夫外长将共同签署中伊全面合作计划，规划两国在经济、人文等领域的合作前景，推动中伊全面战略伙伴关系不断向前发展。中方将继续为伊方抗击疫情提供帮助。

王毅指出，中方坚定支持伊方反对霸权，维护伊国家主权和民族尊严。对伊单边制裁违反国际法，给伊人民带来无辜伤害，国际社会应该共同反对任何强权霸凌行径。中方愿同伊方一道，维护两国和其他发展中国家的正当权利。

拉里贾尼表示，伊方高度重视对华关系。今年是伊中建交50周年，两国关系进入新的发展阶段。伊方感谢中方为伊防控疫情提供的大力支持，希同中方加强抗疫合作。双方签署伊中全面合作计划将为两国关系未来发展奠定良好基础。伊方愿同中方加强各领域互利合作，深化反恐合作。伊方高度赞赏并感谢中方反对对伊单边制裁的公正立场，愿同中方密切协作，通过对话谈判找到解决各方分歧的办法，维护地区和平稳定。

王毅同伊朗外长扎里夫举行会谈

当地时间2021年3月27日，中国国务委员兼外长王毅在德黑兰同伊朗外长扎里夫举行会谈。

王毅表示，中伊建交50年来，双方保持密切沟通交流，始终相互理解支持，政治互信不断深化。新形势下，双方要继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，维护各自正当权益，维护国际关系基本准则，维护包括中伊在内广大发展中国家共同利益，维护国际公平正义。

王毅说，中方愿同伊方加强在抗疫和公共卫生领域合作，推动构建人类卫生健康共同体。双方要加强共建“一带一路”框架内合作，推动中伊关系进一步深入发展。要以两国建交50周年为契机积极开展人文交流，增进两国人民友谊。中方欢迎伊朗派团参加北京冬奥会。

王毅表示，2016年1月，中国和伊朗就建立全面战略伙伴关系发表联合声明，双方同意达成一份全面合作计划。经过双方共同努力，我们今天将签署中伊全面合作计划，挖掘两国在经济、人文等领域的合作潜力，规划长远合作前景。相信这将进一步推动中伊全面战略伙伴关系不断提质升级，更好造福两国人民。

扎里夫表示，中伊两国交往源远流长。伊方高度重视对华关系，加强对华合作是伊方作出的战略选择。伊方祝贺中方成功遏制疫情，在保护人民生命安全方面取得巨大成就，感谢中方为伊朗抗击疫情提供的帮助，希同中方继续推进抗疫合作。双方签署全面合作计划将为进一步加强两国互利合作注入新动力。伊方感谢中方坚定支持伊朗反对美国非法单边制裁。伊方同样反对一些西方势力对中国无理施压，将坚决与中国站在一起。伊方期待参加北京冬奥会，将抵制任何破坏冬奥会的图谋。

双方还就伊核问题深入交换意见。扎里夫表示，美方应先采取实际行动，取消对伊单边制裁，重回伊核问题全面协议，而不是向伊提出无理要求。中方是可以信赖的伙伴，伊方愿同中方密切协作，推动全面协议重回正轨。王毅表示，伊核问题当前局面是美国单方面退群毁约造成的，美方应取消对伊朗的非法制裁，取消对第三方的长臂管辖，全面无条件恢复履行全面协议。各方可考虑按照同步对等思路，形成恢复履约的路线图，同时致力于实现早期收获，为全面协议的重启营造条件。中方愿为此继续发挥建设性作用。

双方并就共同关心的国际和地区问题交换了意见，并出席中伊友好交往历史文献展。

会谈后，两国外长共同签署中伊全面合作计划。