中国驻伊大使在伊通社发表署名文章《促和平，固友谊》

伊朗国家通讯社（IRNA）：2021年3月28日，中国驻伊朗大使常华在伊朗国家通讯（IRNA）社发表署名文章《促和平，固友谊》，介绍国务委员兼外长王毅访问伊朗等中东国家有关情况和中方提出的实现中东安全稳定的五点倡议。全文如下：

应伊朗外长扎里夫邀请，中国国务委员兼外交部长王毅3月26日至27日对伊进行正式访问，此前后还访问了其他一些中东国家。

新冠肺炎在全球暴发以来，中伊两国克服疫情带来的种种困难，始终保持了密切的交流和沟通。去年10月扎里夫外长访华，此次王毅国务委员兼外长成功访伊，体现出双方均高度重视并具有推动中伊全面战略伙伴关系继续发展的政治意愿。此次访伊期间，王毅国务委员兼外长分别会见了鲁哈尼总统和最高领袖顾问拉里贾尼，并同扎里夫外长举行了深入、友好的会谈，双方围绕双边各领域合作、国际和地区问题进行广泛交流并取得了积极成果。

一是中伊全面战略伙伴关系历久弥新。历史证明，中伊全面战略伙伴关系经受住了国际风云变幻考验。两国坚定支持彼此维护国家主权和民族尊严，支持两国维护自己选择的发展道路。新冠疫情暴发后，中伊两国人民始终同舟共济、守望相助，为国际抗疫合作树立了榜样。王毅国务委员兼外长在访问期间多次强调，无论世界局势如何变化，中方发展中伊关系的意愿都不会改变。今年恰逢两国建交50周年，中伊友好必将继续沿着两国领导人所明确的方向，站上新的历史起点，开创新的精彩篇章。

二是中伊各领域合作迎来新的契机。2016年1月，中伊两国就建立全面战略伙伴关系发表联合声明，双方同意达成一份全面合作计划。经过沟通和磋商，王毅国务委员兼外长在此访期间和扎里夫外长共同签署了两国全面合作计划。该文件探讨了两国在经济、人文等双边领域开展合作的可能性和前景，将为推进中伊全面战略伙伴关系作出整体规划，不仅将造福两国人民，也将为维护地区和世界和平作出中伊贡献。

三是坚定维护以伊核协议为代表的国际公平正义。伊核协议是经过艰苦努力达成的重要多边主义成果，维护全面协议就是维护多边主义，就是维护联合国安理会权威。美国前政府单方面退出伊核协议开创了不遵守国际协议的恶劣先例，受到国际社会一致谴责。美新政府希望返回全面协议，中方表示欢迎。王毅国务委员兼外长也强调，全面协议不是旋转门，不能想离就离、想回就回。美应反思退出伊核协议对地区和平和国际稳定造成的伤害，反思自己对相关国家造成的损失，并尽快撤销对伊单边制裁，取消针对包括中国在内的长臂管辖措施。无论过去、现在和将来，中方一贯反对外界对伊施加无理单边制裁。中方愿同伊方和各国人民一道，共同反对强权霸凌行径，共同维护国际公平正义，共同捍卫国际关系基本准则。

四是共同致力于构建地区安全。王毅国务委员兼外长此次接连访问伊朗等中东多国，提出了实现中东安全稳定的五点倡议，包括倡导相互尊重、坚持公平正义、实现核不扩散、共建集体安全、加快发展合作。应该看到，外部干涉给地区形势造成了严重恶果，地区国家自身必须携手探寻维护地区长治久安的有效途径。中方倡议的核心是呼吁地区国家秉持主人翁态度，弘扬独立自主精神，摆脱地缘争夺干扰，寻求适合地区国家国情的发展道路，建立符合地区国家利益的安全架构。要坚决打击恐怖主义，推进去极端化进程。中国倡议在华举办波斯湾地区安全多边对话会议，从保障石油设施和航道安全等议题入手，探讨构建中东信任机制，逐步打造共同、综合、合作、可持续的中东安全架构。中方愿同包括伊朗在内的地区国家一道为此作出不懈努力。

中伊始终是彼此信赖的好兄弟，两国合作建立在相互尊重、互利共赢基础上，不搞“零和博弈”，也不针对第三方。中伊都是国际社会的重要成员，地区要实现和平与发展有赖于两国的共同努力。当前地区疫情仍在蔓延、动荡持续难止、热点曲折发展，王毅国务委员兼外长此访凸显了中国在缓和地区局势中的“稳定器”作用，不仅将继续增进中伊传统友好，还将为促进地区安全稳定做出新的独特贡献。