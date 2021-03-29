伊朗外长扎里夫：签署伊中25年合作计划具有历史意义

伊朗国家通讯社（IRNA）：最近，伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在社交媒体上发推文欢迎中国外长王毅的到访，并表示伊中两国签署的《伊中全面合作25年计划》具有历史意义。

本周六，伊朗外长扎里夫推特发文称：

“非常高兴欢迎我的中国朋友王毅外长到访德黑兰。我们双方在全面战略伙伴关系框架下就深化国际、地区及双边合作进行了富有成效的交流，并最终签署了具有历史意义的25年战略路线图。”

2021年3月27日，中国国务委员兼外长王毅在德黑兰同伊朗外长扎里夫举行会谈。

王毅表示，中伊建交50年来，双方保持密切沟通交流，始终相互理解支持，政治互信不断深化。新形势下，双方要继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，维护各自正当权益，维护国际关系基本准则，维护包括中伊在内广大发展中国家共同利益，维护国际公平正义。

王毅说，中方愿同伊方加强在抗疫和公共卫生领域合作，推动构建人类卫生健康共同体。双方要加强共建“一带一路”框架内合作，推动中伊关系进一步深入发展。要以两国建交50周年为契机积极开展人文交流，增进两国人民友谊。中方欢迎伊朗派团参加北京冬奥会。

王毅表示，2016年1月，中国和伊朗就建立全面战略伙伴关系发表联合声明，双方同意达成一份全面合作计划。经过双方共同努力，我们今天将签署中伊全面合作计划，挖掘两国在经济、人文等领域的合作潜力，规划长远合作前景。相信这将进一步推动中伊全面战略伙伴关系不断提质升级，更好造福两国人民。

扎里夫表示，中伊两国交往源远流长。伊方高度重视对华关系，加强对华合作是伊方作出的战略选择。伊方祝贺中方成功遏制疫情，在保护人民生命安全方面取得巨大成就，感谢中方为伊朗抗击疫情提供的帮助，希同中方继续推进抗疫合作。双方签署全面合作计划将为进一步加强两国互利合作注入新动力。伊方感谢中方坚定支持伊朗反对美国非法单边制裁。伊方同样反对一些西方势力对中国无理施压，将坚决与中国站在一起。伊方期待参加北京冬奥会，将抵制任何破坏冬奥会的图谋。

双方还就伊核问题深入交换意见。扎里夫表示，美方应先采取实际行动，取消对伊单边制裁，重回伊核问题全面协议，而不是向伊提出无理要求。中方是可以信赖的伙伴，伊方愿同中方密切协作，推动全面协议重回正轨。王毅表示，伊核问题当前局面是美国单方面退群毁约造成的，美方应取消对伊朗的非法制裁，取消对第三方的长臂管辖，全面无条件恢复履行全面协议。各方可考虑按照同步对等思路，形成恢复履约的路线图，同时致力于实现早期收获，为全面协议的重启营造条件。中方愿为此继续发挥建设性作用。

双方并就共同关心的国际和地区问题交换了意见，并出席中伊友好交往历史文献展。