中国介绍中伊全面合作计划相关情况：不包括量化具体合同或指标

伊朗国家通讯社（IRNA）：3月29日，中国外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

记者提问，3月27日，王毅国务委员兼外长访问伊朗期间，同伊朗外长扎里夫共同签署了《中华人民共和国和伊朗伊斯兰共和国全面合作计划》。能否请发言人介绍这份计划的相关情况？

赵立坚答：2016年1月，中国和伊朗就建立全面战略伙伴关系发表联合声明，双方同意达成一份全面合作计划。经过沟通商谈，不久前，双方就全面合作计划内容达成一致。

3月27日，王毅国务委员兼外长在应邀对伊朗进行正式访问期间，同伊朗外长扎里夫共同签署了中伊全面合作计划。该计划重点是挖掘两国在经济、人文等领域的合作潜力，规划长远合作前景和路径，不包括量化的具体合同或指标，不针对任何第三方。这将为中伊未来合作提供宏观框架。

3月27日，国务委员兼外长王毅在德黑兰同伊朗外长扎里夫举行会谈，会后共同签署了中伊25年全面合作计划。

在为其两天的访问中，王毅同伊朗总统鲁哈尼、最高领袖顾问拉里贾尼举行了会谈。

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访问德黑兰期间，王毅和扎里夫还共同出席了中伊友好交往文献展，活动展出了很多珍贵的历史照片和文献。

今年是中伊建交50周年，两国将举办系列纪念活动，1971年8月中国和伊朗正式建立外交关系。