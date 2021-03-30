伊政府发言人：《伊中全面合作计划》将为两国未来合作提供宏观框架

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗政府发言人阿里·拉比埃在今日视频记者会上表示，《伊朗和中国全面合作计划》是一种规划两国长远合作前景和路径，不包括量化的具体合同或指标。

他说，该文件将为中伊未来合作提供宏观框架。

伊朗政府发言人就发布《伊朗和中国全面合作计划》的内容表示，发布有关的文件是双方应该同意的一件事；我们为了发布计划的内容没有任何问题，但是也许咱中国朋友就此问题有着不同的意见。

拉比埃指出，最近与中方签署的《全面合作计划》并不属于协议等国际性的文件，所以也不需要伊朗议会的批准；无疑的是如果我们要在上述文件的框架内与中方进行新的合作协议，应该先在伊斯兰议会上得到批准。

最近中国外交部发言人赵立坚说，《中华人民共和国和伊朗伊斯兰共和国全面合作计划》重点是挖掘两国在经济、人文等领域的合作潜力，规划长远合作前景和路径，不包括量化的具体合同或指标，不针对任何第三方。这将为中伊未来合作提供宏观框架。

3月27日，中国国务委员兼外长王毅在应邀对伊朗进行正式访问期间，同伊朗外长扎里夫共同签署了中伊全面合作计划。

该计划重点是挖掘两国在经济、人文等领域的合作潜力，规划长远合作前景和路径，不包括量化的具体合同或指标，不针对任何第三方。这将为中伊未来合作提供宏观框架。

今年是中伊建交50周年，两国将举办系列纪念活动，1971年8月中国和伊朗正式建立外交关系。