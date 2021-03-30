伊朗外长扎里夫就“和平进程”与阿总统举行会谈

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿富汗问题部长级会议03月29日在塔吉克斯但首都首都杜尚别召开。这是继“亚洲之心”国家就阿富汗问题举办的专题会议，主要讨论阿富汗和平进程、安全防务移交以及打击恐怖主义和毒品走私等议题。
会晤中阿富汗总统阿什拉夫·加尼 (AshrafGhani)就伊方在实现阿富汗和平领域的努力向伊朗外长扎里夫表示感谢并强调阿方与伊朗扩大各领域交流的愿望。
双方就阿富汗和平进程、地区趋势以及两国友谊关系交换了意见。
伊通社（IRNA）德黑兰03月30电 为出席“亚洲之心”会议正在访问塔吉克斯但的伊朗外长扎里夫30日与阿富汗总统加尼举行会谈。
伊朗国家通讯社（IRNA）：阿富汗问题部长级会议03月29日在塔吉克斯但首都首都杜尚别召开。这是继“亚洲之心”国家就阿富汗问题举办的专题会议，主要讨论阿富汗和平进程、安全防务移交以及打击恐怖主义和毒品走私等议题。
会晤中阿富汗总统阿什拉夫·加尼 (AshrafGhani)就伊方在实现阿富汗和平领域的努力向伊朗外长扎里夫表示感谢并强调阿方与伊朗扩大各领域交流的愿望。
双方就阿富汗和平进程、地区趋势以及两国友谊关系交换了意见。
伊通社（IRNA）德黑兰03月23电 3月19日，上海合作组织秘书处在京举行诺鲁孜节庆祝活动。
伊通社（IRNA）德黑兰03月14电 当今的伊朗，全称“伊朗伊斯兰共和国”，简称伊朗。该国位于西亚，属中东国家，东邻巴基斯坦与阿富汗，与土库曼斯坦接壤，西北与阿塞拜疆和亚美尼亚为邻，西接土耳其和伊拉克…
伊通社（IRNA）德黑兰03月04电 伊朗总统鲁哈尼在经济合作组织（ECO）首脑会议以中表示，美国作为违反伊核协议政府的任务是赶快通过解除伊朗的制裁回到协议，并务实地履行其义务。
伊通社（IRNA）德黑兰02月17电 俄总统阿富汗问题特使扎米尔•卡布洛夫在接受卫星通讯社阿富汗分社采访时称，本月底可能在莫斯科举行协助解决阿富汗冲突问题的新的国际会议。
伊朗边境卫队指挥官马吉德·绍贾表示，边境卫队对爆炸波及的地区保持高度警惕。
伊通社（IRNA）德黑兰02月14电 伊朗外交部发言人萨义德∙哈蒂布扎德（Saeid Khatibzadeh）表示，伊朗政府采取措施协助扑灭大火，并与阿富汗方面保持紧密联系。
伊通社（IRNA）德黑兰02月06电 说到伊朗，很多人会想到“制裁”、“战乱”等等，如今164万平方公里、8320万人口的规模，GDP却只占世界总量的0.525%。那么，现在的伊朗又是什么样的状态？
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