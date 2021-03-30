伊朗外长扎里夫就“和平进程”与阿总统举行会谈

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿富汗问题部长级会议03月29日在塔吉克斯但首都首都杜尚别召开。这是继“亚洲之心”国家就阿富汗问题举办的专题会议，主要讨论阿富汗和平进程、安全防务移交以及打击恐怖主义和毒品走私等议题。

会晤中阿富汗总统阿什拉夫·加尼 (AshrafGhani)就伊方在实现阿富汗和平领域的努力向伊朗外长扎里夫表示感谢并强调阿方与伊朗扩大各领域交流的愿望。

双方就阿富汗和平进程、地区趋势以及两国友谊关系交换了意见。