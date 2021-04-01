伊朗外交官走进新疆，听听他们怎么说！

伊朗国家通讯社（IRNA）：当西方一些国家基于谎言和虚假信息以所谓新疆人权问题为借口攻击中国时，伊朗驻华大使和外交官们亲自走进新疆，了解当地人的日常生活，并在国内社交媒体和海外平台上积极发声，为新疆正名！

看到此情此景，不少中国网友表示感谢：“感谢伊朗，为中国发声。”“这才是真实的新疆。” “伊朗外交官们亲临新疆了解，远比那些胡编乱造的要强得多！” 不少网友夸赞使馆小编描写喀什的文字：“小编的中文水平相当高，这段文字写得太优美了。”