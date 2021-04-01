鲁哈尼促5+1组国：为履行伊核协议义务轮到你们了

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统鲁哈尼今日说，今天是伊朗伊斯兰共和国日，这一天对我们国家来说是很重要的节日，而是伊朗伊斯兰革命的伟大结果。

他说，我们应该全面地维护我们国家的共和国、伊斯兰教和伊朗民族的特色；这三个因素是我们国家的最基本原则而我们国家所有的利益也是在这框架之内收获。

鲁哈尼表示，伊朗伊斯兰革命前美国官员不了解伊朗，现在也仍然是如此。他们如果历史中只一次好好了解伊朗这个伟大国家，会对其行为进行改变。

伊朗总统指出，如同伊朗最高领袖也强调美国如果重返伊核协议并解除对伊的制裁，德黑兰也将履行其义务，这是一个共赢的计划，但是他们没有利用该机会。

最近伊朗第一副总统贾汉吉里强调，美国政府对伊“极限施压”的政策失败，因此他们不得不重返伊核协议。

伊朗第一副总统埃斯哈格·贾汉吉里 (Es'hagh Jahangiri)30日在一次讲话中说，美国人自己了解到他们对伊朗的“极限施压”政策已经没什么结果，因此他们只能从新重返伊核协议

他说，美国人应该早日解除对伊的不公平制裁，而解除制裁后我们国家的经济情况将开始转好；这方面政府也将为巩固全国发展进程，在国家经济”1400年的远景”中采取有关的措施推动国家全力发展。

2015年7月，伊朗和美英法俄中德等6国达成解决核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议），以全面解除联合国安理会、美国和欧盟对该国的经济和金融制裁。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务国家的次级制裁。

伊朗2019年宣布将逐步放弃在伊核协议中承担的义务，并于2020年初不再遵守对核研究、离心机和铀浓缩水平的限制。