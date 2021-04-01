伊朗专家认为完善香港选举制度将确保“一国两制”行稳致远

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社报道，十三届全国人大常委会第二十七次会议3月30日审议通过香港基本法附件一和附件二修订案。多国专家表示，完善香港选举制度是人心所向，有利于维护香港繁荣稳定和长治久安，确保“一国两制”在香港的实践行稳致远。

古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·雷加拉多说，香港基本法附件一和附件二修订案的通过旨在完善香港选举制度，修补香港现行选举制度的漏洞和缺陷，发展了香港民主制度，确保“爱国者治港”。各国政府都有维护国家主权和社会稳定的责任和义务，香港是中国不可分割的一部分，中国政府有权完善法律体系，为“一国两制”行稳致远作好制度保障。

巴基斯坦智库明灯民主研究所负责人阿夫拉夏卜·哈塔克说，根据形势变化和实际需要对香港基本法附件一和附件二进行修订十分合理，将修补香港现行选举制度中的诸多漏洞，确保“爱国者治港”原则能够得到全面落实。

沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒阿齐兹·沙巴尼认为，全国人大常委会审议通过香港基本法附件一和附件二修订案，彰显了中国政府维护香港繁荣稳定的决心和意志，符合中国民意。

西班牙中国政策观察网主任、中国问题专家胡里奥·里奥斯表示，此次完善香港选举制度，显示了中国政府维护香港稳定的坚定意志。中国政府在任何情况下都不会牺牲主权。

新加坡南洋理工大学经济系副教授叶秀亮说，此前香港少数人“以争取民主之名，行夺权之实”，此次对香港特别行政区行政长官和立法会的产生办法作出系统修改和完善“非常及时和必要”。

乌兹别克斯坦国立大学教授阿扎马特·谢伊托夫说，香港事务纯属中国内政，他国无权干涉。此次完善香港选举制度完全有利于香港社会的稳定和发展，正当合法。

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任好麦特说，全国人大常委会审议通过香港基本法附件一和附件二修订案，为确保落实“爱国者治港”原则提供了制度保障，将确保香港长治久安。

塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨说，香港基本法附件一和附件二修订案的通过为“一国两制”政策注入新活力，将有利于维护香港稳定，为经济发展创造有利环境。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒认为，在任何国家和地区，选举出来的管治者都必须是爱国者。他注意到此次修订中增加选举委员会和立法会的规模，认为这些变化将确保“一国两制”行稳致远，确保香港稳定繁荣。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣认为，新修订的香港基本法附件一和附件二有助于维护香港长治久安，由爱国者治港，香港的国际金融中心地位将更加稳固。

韩国韩中城市友好协会会长权起植表示，制定实施香港国安法以及完善香港选举制度，有利于香港创造稳定的社会环境和振兴经济，中国采取的这些举措都是正当行使主权。

赞比亚大学政治学系研究员埃文斯·达卡说，完善香港选举制度，确保爱国者掌握香港管治权，有利于香港发展，也符合香港民众的利益。中国修补香港现行选举制度中存在的漏洞，其正当性毋庸置疑。香港是中国的一部分，中国有权保护国家利益不受损害。

委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗说，新修订的香港基本法附件一和附件二修补了现行选举制度的漏洞和缺陷，确保落实“爱国者治港”原则，应予以支持。

吉尔吉斯斯坦国家战略研究所外事咨询师舍拉迪尔·巴克特古洛夫说，中国全国人大常委会对香港特别行政区行政长官和立法会的产生办法作出系统修改和完善，完善了“一国两制”制度体系，有利于香港长期繁荣稳定。

尼日利亚阿布贾大学立法研究所所长谢里夫·加利说，完善香港选举制度事关中国主权和利益，这将进一步给香港带来和平与和谐，保障包括香港民众在内的广大中国人民的利益。