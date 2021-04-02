伊朗最高领袖顾问接受中国记者采访——中伊在多领域的合作潜力，是近期两国签署合作计划的原因

伊朗国家通讯社（IRNA）：近日，伊朗最高领袖顾问、伊朗前国防部长德赫甘接受中央广播电视总台记者专访。在采访中，德赫甘对中国发展、中伊关系以及地区局势等进行了深入阐述。

德赫甘表示，伊朗和中国是两个有着悠久历史的文明古国，早在古丝绸之路时就已经有了密切的沟通和往来，而在近代，中伊关系更是获得深入发展。今年是中伊建交50周年，相信两国关系会进入发展新篇章。

在提到中伊关系时，德赫甘称赞称，经过多年迅速发展，中国已经成为世界大国和强国，在构建全球关系和协调国际事务中具有非凡影响力。另外中国在工业和新技术等领域拥有非常成功的经验，这些经验将极大满足人们需求，为全人类服务。而伊朗也具有得天独厚的地理条件，联通欧亚大陆。此外作为地区大国，伊朗在基础设施建设、高等教育以及资源、矿藏等都有着显著优势。德赫甘认为，中伊在政治、经济、社会人文等多个领域有深度合作的潜力，而这也是近期中国和伊朗签署全面合作计划的原因。

针对美国在重返伊核协议的问题上始终“态度迟缓”，伊朗政府近期表示，在美国未解除对伊制裁并重新履行伊核协议前，伊朗没有必要同美国举行任何会晤。德赫甘认为，伊核协议是一项经过联合国安理会同意的国际多边协议，对相关国家均有约束力，但美国单方面退出伊核协议并施加对伊朗的制裁，这是无视多边主义成果、对伊朗施加霸权的行为，伊朗始终保持战略克制并一直同伊核协议其他参与国保持良好的合作和交流。他强调，伊朗不会屈服于美国霸权，只有美国尽快重返伊核协议并取消对伊制裁，才符合美国及各方利益。

此外，德赫甘认为，拜登政府同特朗普政府没有本质区别，拜登目前仍然在奉行特朗普时期的对伊政策，美国希望通过对伊施加压力、迫使伊朗屈服来达到其目的。

面对持续紧张的中东局势，德赫甘表示，伊朗希望同地区邻国保持良好关系。他认为，中东地区的动荡和危机主要由美国为首的外部因素干扰造成，西方国家的根本目的是不希望中东实现和平和稳定。

德赫甘强调，伊朗愿意同地区国家弥合分歧、开展合作，但伊朗也将时刻对美国等“敌对国家”保持高度警惕，伊朗不寻求主动发起战争，但如果敌人进行军事挑衅，伊朗势必在第一时间回应。