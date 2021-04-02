北大教授：美国无法把制裁作为长久的“有力”工具

伊朗国家通讯社（IRNA）：北京大学国际关系学院教授、美国研究中心主任王勇在接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示，尽管目前来看，美国的确可以凭借其过去积累的“结构性霸权”拥有制裁他国的能力，但这样做一方面会面临内部的压力，另一方面会被其他国家联合反制。因此，制裁无法成为美国长久的“有力的”工具。

据路透社报道，美国财政部在一份声明中表示，副财长阿德耶莫(Wally Adeyemo)会见了一些学者和其他制裁专家，他们肯定了美国把制裁作为国家安全和外交政策的重要手段的地位。

美国副财长阿德耶莫指出，“在对各项计划进行评估时，至关重要的是要确保在今后几年中，制裁仍然是一个强有力的可行方案。”

王勇教授表示，由于美国面临与中国、俄罗斯、伊朗等国在地缘政治、国际经贸上的竞争，而如果采取战争手段，破坏性太大，美国要付出的代价更高，因此拜登政府会倾向于利用美国手里的“美元霸权”来实施制裁。

但王勇教授强调，由于近年来美国自身实力不断下降，全面地对某个国家展开制裁会使美国自身承受较大压力。因此，未来它可能会更精准地制裁那些威胁到美国竞争力和其所谓国家安全的实体或者个人。

根据美国国防部网站报道，3月1日，美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）向“中国战略工作小组”下达行动命令，要求这一小组立即开始工作，并在四个月的时间里得出一份完整的、详细的战略报告。按照美国国防部相关新闻发言人的说法，预计这份报告的内容将包括一整套对华战略态势分析、现有战略审查与后续战略动作的建议等。

王勇教授表示，美国成立的各个“中国小组”是在加强政府部门之间对华政策的协调，主要是想加剧跟中国的竞争。在谈到美国可能对中国采取的手段时，他分析称：“第一，在经贸方面，美国可能会通过推动多边规则的改革来约束中国的产业政策。比如，加强美日欧之间的合作，推动 WTO改革，取消中国的发展中国家地位，加强对中国产业政策的审查。

第二，因为多边场合的效率有限，不排除美国会动用关税和非关税的手段来向中国施加压力，迫使中国改变一些政策。在这一方面，我觉得中美‘贸易战’重启也是有可能的。

第三，在技术限制问题上，拜登政府面临着美国工商界的压力。美国工商界希望政府采取的对中国技术限制的手段不要损害他们的经济利益，要在国家安全和经济安全之间找到一个很好的平衡点。这对拜登政府是一个挑战，因此，美国的一些专家提出所谓的‘小院高墙’战略，即缩小制裁影响的范围，但同时更加精准地打击中国发展高科技的计划。

第四，美国可能会对中国开展新型的‘贸易战’，新疆棉花事件就是一个例子。即利用非政府组织来炒作政治问题，实际是要把至少一部分的‘中国制造’排除在全球供应链和国际分工体系之外，试图减少中国在国际贸易中的分量。”

而从目前来看，美国凭借多年积累的金融、经济霸权，的确能够通过一些手段来制裁其他国家，但是这种制裁是一把“双刃剑”。由于过去那种美国“一家独大”的国际秩序已经一去不复返，即使美国现在仍然保有金融方面的实力，但是在制造业等其他很多方面的能力都出现了严重下滑。因此，滥用制裁最终会伤及美国自身的根基和利益。

王勇教授表示，如果美国把制裁作为一个所谓的“有力工具”来对付其他国家，将会使其他国家会联起手动摇以美元为中心的国际货币体系，也会使得美国在需要国际合作的领域遭到这些国家的联合抵制。

他说：“首先，在过去几年中，欧盟已经下决心要建立自己的支付体系来应对美国在伊朗问题上的制裁，俄罗斯、中国也有这样的举动。那么未来有可能在美国的压力之下这三方会联手，逐步地在国际交易当中摆脱美元，采用其他的货币来进行结算。其次，这还可能会招致这些国家在其他领域的反制。比如在气候变化的问题上，在金控问题上，在地区热点问题