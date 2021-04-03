伊朗驻华大使：宗教信仰自由在新疆得到全面保障

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗驻华使馆公众号消息，3月30日，上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫及有关国家驻华使节和外交官一行30余人的代表团，在中国政府欧亚事务特别代表李辉、自治区人大常委会副主任李学军的陪同下，来新疆参观访问。

前来参观访问的国家使节和外交官来自伊朗、亚美尼亚、塔吉克斯坦、白俄罗斯、尼泊尔、阿塞拜疆、摩尔多瓦、巴基斯坦、俄罗斯、孟加拉国、马来西亚、马尔代夫、格鲁吉亚、印度尼西亚、柬埔寨、哈萨克斯坦、斯里兰卡、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、乌克兰等国。

伊朗驻华大使表示，我是伊朗伊斯兰共和国驻华大使，也是一位穆斯林。我很高兴这是我第一次来乌鲁木齐旅行。今天我们了解了很多关于新疆和乌鲁木齐的事情，接下来我们还会去其他城市参观。我很高兴今天来到了乌鲁木齐的大白寺，作为一名穆斯林，我在这里做了祈祷，也看到许多人在这里可以自由地进行他们的宗教活动。西方媒体对于中国新疆的宣传是残酷无情的，这一点非常重要。我也看到了中国政府的反恐成效，这都是真实的。

我去过中国的一些繁荣地区，因为我访问过中国西部，南部的一些地区，但这是我第一次来这里。我没有看到不同地区之间有太大的差异，就像我看到的中国中心地区的繁荣发展一样，在乌鲁木齐我也能看到。我也看到了新疆的美丽，到了夏天我打算和我的家人一起再来看看这座城市。