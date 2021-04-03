法外长与扎里夫通话，呼吁各方在伊核协议谈判中保持建设性态度

伊朗国家通讯社（IRNA）：据法国外交部消息，通话中他没有提到美方就伊核协议的破坏性角色但同时呼吁伊朗在即将举行的伊核协议谈判中保持建设性态度。

勒德里昂表示，我们应该努力通过让各方全面地履行伊核协议框架中的义务。

4月2日，《联合全面行动计划》（伊核协议）联合委员会第18次会议以视频会议方式举行。

据伊朗外交部消息，本次会议由欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉代表欧盟外交和安全政策高级代表博雷利主持，来自中国、法国、德国、俄罗斯、英国和伊朗的代表参加该会议。

在本次会议上，伊朗外交部副部长阿拉格齐阐述了伊朗方面的原则性立场并强调，取消对伊制裁是重振伊核协议的第一步，伊朗将在制裁取消并对其进行核可后立即停止其相关核活动。

阿拉格齐表示，关于美国重返伊核协议无需进行任何谈判，美国在这方面的道路是非常明确的，美国退出了该协议并对伊朗实施非法制裁，它也可以选择返回该协议并结束非法行为。

此外，伊核协议其他成员则表示美国退出该协议对于伊朗方面在协议中的利益造成了灾难性破坏，并强调现在不应继续浪费时间，并决定下周将在维也纳召开联合委员会会议以继续进行磋商，通过相关的专家组确定解除制裁和相关核活动所采取的步骤。

2015年7月，伊朗和美英法俄中德等6国达成解决核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议），以全面解除联合国安理会、美国和欧盟对该国的经济和金融制裁。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务国家的次级制裁。

伊朗2019年宣布将逐步放弃在伊核协议中承担的义务，并于2020年初不再遵守对核研究、离心机和铀浓缩水平的限制。