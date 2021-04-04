伊朗外长：希望伊核协议欧洲相关方做出建设性努力

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长扎里夫同英国外交大臣多米尼克·拉布通电话，敦促伊核协议欧洲相关国家遵守其协议承诺，并在即将于维也纳举行的会谈上做出建设性努力。

电话中，双方探讨了伊核协议的最新进展，扎里夫再次强调美国必须解除所有非法、不公正制裁，并得到伊朗方面的核可。在这种情况下，伊朗将重新完全履行其协议承诺。拉布则表示，将努力使会议富有成果。

此前（4月3日），扎里夫同法国外长勒德里昂通电话，呼吁法国以建设性立场参与维也纳对话，并履行其伊核协议承诺，停止遵守美国的非法制裁。

4月2日，《联合全面行动计划》（伊核协议）联合委员会第18次会议以视频方式召开，各方决定将于4月6日在奥地利维也纳召开线下会议，届时伊朗和美国代表均将与会，但不会有直接对话。

2015年7月，伊朗和美英法俄中德等6国达成解决核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议），以全面解除联合国安理会、美国和欧盟对该国的经济和金融制裁。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务国家的次级制裁。

伊朗2019年宣布将逐步放弃在伊核协议中承担的义务，并于2020年初不再遵守对核研究、离心机和铀浓缩水平的限制。