伊朗议长：《伊中全面合作计划》是对美国的重要警告

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗议会议长巴盖尔•卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf)今天日今日在伊朗伊斯兰议会公开会议表示，美国要认识到今世上的国际关系正在迅速地变化，而这些变化也不利于美国的目标，该国不再能够单边地采用美式政策干涉其他国的事务。

他说，我们作为伊朗议会非常欢迎伊中签署的《伊中全面合作计划》，这是因为签署该文件意味着世界不只是西方而未来的世纪是亚洲之世纪；签署该协议在这框架中签署是一个战略性的行为。

卡利巴夫表示，我们应该好好利用该机会并通过与对方的协商使协议变为有利于国家的一些项目；同时能通过这个计划把伊中两国的务实合作进一步推动一下。从另一个角度来看，我们能使用这个协议的框架与其他国家也扩大双边的合作。

伊朗议会议长说，应该注意的是该规划重点是伊中两国长远合作前景和路径，不包括量化的具体合同或指标，这将为中伊未来合作提供宏观框架。那么我们应该尽量让国家的有关部门让这计划中的内容早些实现。

3月27日，中国国务委员兼外长王毅在应邀对伊朗进行正式访问期间，同伊朗外长扎里夫共同签署了中伊全面合作计划。

据伊中两国官员的说法，该计划重点是挖掘两国在经济、人文等领域的合作潜力，规划长远合作前景和路径，不包括量化的具体合同或指标，不针对任何第三方。这将为中伊未来合作提供宏观框架。