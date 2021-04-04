伊朗强调维护约旦安全与稳定

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗外交部消息，伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德(Saeed Khatibzadeh)发表谈话就约旦最近趋势表示，伊方就约旦的趋势反对任何不稳定和国外势力的干涉。

他说，伊朗认为每一个国家的国内事情都应该在那个国家的法律框架上跟踪和解决。

哈提卜扎德表示，伊方愿强调约旦的稳定和该国家和平的重要性。

伊朗外交部发言人强调，不能否认的是在该地区每一次出现不稳定的事情都对犹太复国主义政权（以色列）有利而且我们在每一个伊斯兰国家的问题中都能找到该政权的脚印。

他说，伊朗伊斯兰共和国反对地区国家的任何种类的国内不稳定性或国外的干涉。

当地时间4月4日，约旦副首相萨法迪召开新闻发布会，通报关于约旦亲王哈姆扎·本·侯赛因危害国家安全稳定活动的初步调查结果。萨法迪表示，初步调查显示哈姆扎亲王以及身边的人与自称“外部反对派”的境外势力有直接联系，进行旨在破坏约旦的国家安全和稳定的活动。此外，哈姆扎亲王还试图动员国内的人员参与到其活动中。根据约旦情报部门截获的情报显示，外部势力甚至为哈姆扎亲王的妻子安排了一架飞机以离开约旦。

哈姆扎现年41岁，为约旦已故国王侯赛因和他的第四个妻子努尔王后之子，也是现任国王阿卜杜拉二世同父异母的弟弟。阿卜杜拉二世1999年2月任命哈姆扎为王储，2004年11月决定废黜其王储职位。当地时间4月3日，哈姆扎亲王被逮捕的消息传出，约旦武装部队随即否认有关逮捕约旦亲王哈姆扎·本·侯赛因的传闻，但表示其被要求停止针对国家安全和稳定的活动。

萨法迪表示，当地时间3日下午，约旦武装部队与哈姆扎接触。但不久之后哈姆扎通过其他人向外界发送了多段视频，企图歪曲事实，使事态升级，并博取外界同情。

萨法迪表示，目前形势已被约旦安全部门掌控，相关活动也被相关部门“扼杀在萌芽状态”。目前调查仍在继续，除约旦王室成员哈桑·本·扎伊德以及前财政、计划达成巴西姆·阿瓦达拉以外，目前另有16名涉事人员被捕。