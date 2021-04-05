专访前驻华大使曼苏里——《伊中全面合作计划》是两国40年合作的结果

伊朗国家通讯社（IRNA）：贾瓦德·曼苏里（Javad Mansuri）在接受伊朗通讯社政治记者的采访时表示，《伊中全面合作计划》也是伊中作为亚洲强国的双边深刻的互信结果。

他说，伊朗伊斯兰革命胜利之后，伊中关系进入了新的阶段，而这个事情也是与两国文化和历史性的不少共同点；伊朗伊斯兰共和国与中户人民共和国新时期的关系中没有任何黑点。

伊朗驻华前大使曼苏里表示，中国目前是伊朗的第一经贸合作伙伴；中方在各领域为扩大与伊朗的关系一直作出其努力而且北京在制裁困难的时期或美国的极限压力的那短时间内一直支持德黑兰和伊朗人民。

他指出，签署《伊中全面合作计划》是伊中两国是为充分利用合作机会的一个重要做法。

曼苏里说，伊朗和中国的经济有互补性的特点，而且两国是在各领域需要对方的潜力，本人认为最近两国签署的文件也是与这个问题有关的。

3月27日，中国国务委员兼外长王毅在应邀对伊朗进行正式访问期间，同伊朗外长扎里夫共同签署了中伊全面合作计划。

据伊中两国官员的说法，该计划重点是挖掘两国在经济、人文等领域的合作潜力，规划长远合作前景和路径，不包括量化的具体合同或指标，不针对任何第三方。这将为中伊未来合作提供宏观框架。