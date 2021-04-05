中国媒体：伊朗要求美国取消全部制裁 不接受分步走方案

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社消息，美国和伊朗均将参加这次会议，但不会直接对话。此前美国与伊朗就重返伊核协议互开条件，双方均要求对方先迈第一步：美国要求伊朗重新履行协议，伊朗要求美国取消制裁。

伊朗方面今年2月提议，由欧洲联盟斡旋，让伊朗和美国“同步”采取重返伊核协议所需行动，以打破僵局。

除美国以外的伊核协议相关方本月2日举行视频会议，商定下周在维也纳开会继续磋商。会议将围绕取消对伊制裁和继续执行伊核协议，进一步明确双方需要采取的措施，届时协调人将与美方以外的伊核协议相关方和美方代表分别谈。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德3日接受伊朗新闻电视台采访时说，伊朗的立场不变，即美国重返伊核协议前必须取消全部制裁。

哈提卜扎德说：“我们不考虑分步走计划。伊朗的政策不可更改，那就是美方解除全部制裁。”

法国外交部长让—伊夫·勒德里昂3日与伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫通电话，敦促伊方在维也纳会议上“展现建设性姿态”。勒德里昂呼吁伊方不要再采取破坏磋商势头的核活动。

扎里夫稍后在社交媒体上回应说，伊朗希望法国遵守其对伊核协议的承诺，并且停止遵照美国的非法制裁办事。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核活动，国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，时任美国总统唐纳德·特朗普领导的美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁措施。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。