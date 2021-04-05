2021年4月6日 上午12:07
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中国媒体：伊朗要求美国取消全部制裁 不接受分步走方案

中国媒体：伊朗要求美国取消全部制裁 不接受分步走方案

伊通社（IRNA）德黑兰04月06电 伊朗核问题全面协议相关方定于下周在奥地利首都维也纳磋商美国重返伊核协议一事。伊朗3日重申，伊方要求美国取消全部制裁，“不考虑分步走计划”。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社消息，美国和伊朗均将参加这次会议，但不会直接对话。此前美国与伊朗就重返伊核协议互开条件，双方均要求对方先迈第一步：美国要求伊朗重新履行协议，伊朗要求美国取消制裁。

伊朗方面今年2月提议，由欧洲联盟斡旋，让伊朗和美国“同步”采取重返伊核协议所需行动，以打破僵局。

除美国以外的伊核协议相关方本月2日举行视频会议，商定下周在维也纳开会继续磋商。会议将围绕取消对伊制裁和继续执行伊核协议，进一步明确双方需要采取的措施，届时协调人将与美方以外的伊核协议相关方和美方代表分别谈。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德3日接受伊朗新闻电视台采访时说，伊朗的立场不变，即美国重返伊核协议前必须取消全部制裁。

哈提卜扎德说：“我们不考虑分步走计划。伊朗的政策不可更改，那就是美方解除全部制裁。”

法国外交部长让—伊夫·勒德里昂3日与伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫通电话，敦促伊方在维也纳会议上“展现建设性姿态”。勒德里昂呼吁伊方不要再采取破坏磋商势头的核活动。

扎里夫稍后在社交媒体上回应说，伊朗希望法国遵守其对伊核协议的承诺，并且停止遵照美国的非法制裁办事。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核活动，国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，时任美国总统唐纳德·特朗普领导的美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁措施。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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