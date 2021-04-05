伊朗大使参观新疆成美食博主 网友：感谢传播真实的新疆

伊朗国家通讯社（IRNA）：3月30日至4月2日，上海合作组织秘书长诺罗夫和有关国家驻华使节、外交官一行30多人到新疆参观访问。

在此期间，@伊朗驻华大使馆 全程发文记录在新疆的所见所闻所感，被网友笑称成了“旅游博主”“美食博主”。

参访第一天：像回到了伊朗

3月30日，伊朗驻华大使和外交官们经过大约4个小时的飞行，到达了新疆乌鲁木齐。

当晚，@伊朗驻华大使馆 发布#伊朗外交官的新疆日记#，用文字和视频记录了他们对新疆的第一印象：

这里有宏伟壮观的清真寺、干净整洁的街道、熙熙攘攘的人群、比北京更晚的日落，而最让我们感到熟悉和亲切的是国际大巴扎，琳琅满目的工艺品让我们像回到了伊朗。

在这段话的结尾处，@伊朗驻华大使馆 特意写下：“你好，新疆！对接下来的行程更加期待~~”

参访第二天：我们在新疆亲眼看到的绝不是“灭绝种族”的暴行

“不到喀什就不算到过新疆”，3月31日，伊朗驻华大使和外交官们正式走进喀什古城。

“这是座被岁月眷顾的城市，数千年光阴为这里增添的只有宁静与从容。”

土黄色的传统民居、纵横交错的小巷、古朴灵秀的土陶器皿、专注于手中活计的手工艺人，这些都是让他们“脚步慢下来的理由”。

而除了一幅幅人文美景，新疆的美食也让伊朗驻华大使和外交官们“走不动道”。“这里的石榴汁，实在太！好！喝！了！”@伊朗驻华大使馆 连发4个感叹号，“美食博主”实锤了。

值得一提的是，在这一天的行程中，让他们印象深刻的还有走访当地民众家庭。当天，这些伊朗驻华大使和外交官们跟教培中心结业学员进行了面对面交流。

@伊朗驻华大使馆 记述道，针对一些人对教培中心“侵犯人权”“强迫劳动”“种族灭绝”的种种恶意指控，一位维吾尔族出租车司机说，他的真实经历是，教培中心从来没有限制学员的人身自由，他在教培中心学习的7个月里想回家时都可以回家。

经过教培中心的学习，他不仅认识到极端思想的危害，还提高了职业技能，现在生活越来越好。他盼望他的两个儿子将来可以成为警察和教师。面对到访的各位驻华使节，这位司机还说希望一些西方国家停止插手新疆的事。

就此，@伊朗驻华大使馆 感叹这两天在新疆的所见所闻让他们感触颇深。伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德更是表示，一些人编造所谓“新疆种族灭绝”等耸人听闻的谎言，根本原因就是不想看到中国的发展进步。

“我们在新疆亲眼看到的绝不是‘灭绝种族’的暴行，而是‘消除贫困’的努力。正是因为这样的努力，新疆人民的生活越来越好。”

参访第三天：新疆棉花很忙

4月1日，伊朗驻华大使和外交官们走进了阿克苏地区的一家棉纺织厂。

“不来看看成了顶流的新疆棉花，都不好意思说来过新疆。”@伊朗驻华大使馆 显然也关注到了近期的新疆棉花风波。

而针对外部反华势力所谓的“强迫劳动”，他们直接辟谣“我们看到的情况是，新疆棉花很忙，流水线开足马力才能满足供货需求。”

参访第四天：大美新疆真有把每一位来客变成“代言人”的魅力

4月2日，伊朗使节团一行人参观了乌鲁木齐馕文化产业园。

在那里，透过敞亮的“大后厨”，他们清清楚楚看到馕和面、配料、制作的全过程，这勾起了他们“‘伊朗胃’里的馋虫”。因为就着香喷喷的馕来一大串滋滋冒油的羊肉串，是伊朗人日常生活中的一大享受。而很巧的是，馕在波斯语里的发音也是Naan。

因此，闻到香喷喷的新疆馕，伊朗使节团果断“剁手”大采购。@伊朗驻华大使馆 还就此提问道，“回北京后哪里可以吃到正宗的新疆馕呢？”

也是在2日，伊朗驻华大使和外交官们的新疆参访走向尾声。@伊朗驻华大使馆 当天晚上特意发文，总结与纪念此次新疆之旅。

@伊朗驻华大使馆 表示，有网友笑称他们成了“旅游博主”“美食博主”，翻翻这4天的日记好像的确如此，“大美新疆，真的有把每一位来客变成‘代言人’的魅力。”而把新疆这片曾经深受暴恐活动之害的土地变成如今美丽的模样，背后付出的努力与艰辛可想而知。

因而，在结束此次难忘的新疆之旅时，他们要向新疆的发展成就致以敬意，向热情好客的新疆人民致以谢意，“谢谢新疆，祝福新疆！”

值得一提的是，除了在微博发文，伊朗大使和外交官们还在国外社交平台推特上发帖文介绍他们亲眼看到的新疆。

例如，伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德自3月29日起就开始在推特上预告称，自己将和一些外交官一起访问新疆。

到了30日，抵达新疆乌鲁木齐的克沙瓦尔兹扎德在推特上称赞该市“是座现代而美丽的城市”，“这里和伊朗文化的诸多相似性让我们回想起古丝绸之路上密切的文化交流。”

随后一日，进入喀什的克沙瓦尔兹扎德同样夸起了这座城市，称赞其为“沙漠瑰宝”，十分壮观。

除了自己夸新疆外，克沙瓦尔兹扎德在2日还转发了一条巴基斯坦驻华大使莫因·哈克的推文。在这条推文中，莫因·哈克表示自己正在参加喀什古城景区举行的开城仪式，并称“这是当地政府的一个很棒的改造项目”。

看到伊朗驻华大使和外交官们如此认真地推介，不少网友表示感谢他们展现了一个真实的新疆。

还有许多网友喊话@美国驻华大使馆、@英国驻华使馆等使馆，让他们睁大眼睛“来看看”。

另外，外交部发言人华春莹4月2日主持例行记者会时也提到此事。华春莹表示，多国使节外交官在新疆的亲眼所见证明了新疆根本不存在个别国家指责的所谓侵犯人权、宗教歧视和强迫劳动的情况，宗教灭绝的指责更是无稽之谈。

中国新疆光明磊落，我们欢迎国外各界人士到新疆去走一走、看一看，感受新疆的美丽，人民的幸福，经济的发展。我们也相信，谣言止于智者，公道自在人心。

延伸阅读：美国等国家为何依然指责新疆？暴恐频发才是他们心中“最美的风景线”！

长久以来，新疆受贫困和暴恐困扰，但在中国政府的努力下，摆脱了贫困、遏制了暴恐，为什么美国等国家依然在批评和指责中国新疆？

在3月29日上午的外交部与新疆维吾尔自治区共同举行的涉疆问题新闻发布会上，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相回答了记者的上述提问。

徐贵相表示，新疆经济社会发展和民生改善都取得了前所未有的成就，为什么美国一些组织或官员对新疆还在批评指责？这是因为，过去暴恐频发的状态，是他们心中“最美的风景线”。现在，新疆实现了稳定繁荣，人民生活安定祥和，美西方反华势力达不到目的很焦躁，于是就想法设法指责新疆，睁着眼睛说瞎话。

徐贵相强调，“对于这种阴暗心理，我们看得很清楚，新疆所做的一切没有什么可指责的，实践证明也是成功的，我们不吃他们这一套。我们会坚定自信地按照党中央制定的方略，坦坦荡荡、坚定不移为各族群众办好事，让人民群众过上更好的生活。这是对美西方反华势力污蔑造谣的最好回答。