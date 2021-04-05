伊朗强调绝不与美国就伊核协议举行直接会谈

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长扎里夫表示，下星期二将在维也纳举行伊核协议会议，但会议期间我们绝不与美国进行直接会谈，也不接受逐步取消对伊朗制裁的建议。

伊朗外交部副部长阿巴斯称，“我们不会与美国代表团举行任何级别的直接会谈。”

最近伊朗外长扎里夫同英国外交大臣多米尼克·拉布通电话，敦促伊核协议欧洲相关国家遵守其协议承诺。

伊朗外长扎里夫同英国外交大臣多米尼克·拉布通电话，敦促伊核协议欧洲相关国家遵守其协议承诺，并在即将于维也纳举行的会谈上做出建设性努力。

电话中，双方探讨了伊核协议的最新进展，扎里夫再次强调美国必须解除所有非法、不公正制裁，并得到伊朗方面的核可。在这种情况下，伊朗将重新完全履行其协议承诺。拉布则表示，将努力使会议富有成果。

此前（4月3日），扎里夫同法国外长勒德里昂通电话，呼吁法国以建设性立场参与维也纳对话，并履行其伊核协议承诺，停止遵守美国的非法制裁。

4月2日，《联合全面行动计划》（伊核协议）联合委员会第18次会议以视频方式召开，各方决定将于4月6日在奥地利维也纳召开线下会议，届时伊朗和美国代表均将与会，但不会有直接对话。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核活动，国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，时任美国总统唐纳德·特朗普领导的美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁措施。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。